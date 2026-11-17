JawaPos.com - SM Entertainment bersiap memperkenalkan boy group terbaru mereka pada Januari 2027. Grup yang diproyeksikan lahir dari proyek trainee SMTR25 tersebut menjadi salah satu debut K-Pop yang dinantikan, mengingat agensi ini memiliki rekam jejak panjang dalam melahirkan grup-grup populer di industri musik Korea Selatan.

Kabar debut tersebut mencuat pada 17 November 2026 melalui laporan media Korea Selatan. SM Entertainment disebut telah menetapkan Januari 2027 sebagai waktu peluncuran grup baru setelah sebelumnya muncul berbagai spekulasi mengenai jadwal debut mereka.

Meski demikian, agensi belum mengumumkan secara resmi jumlah anggota maupun susunan personel yang akan masuk ke dalam grup tersebut. Pengungkapan identitas para member diperkirakan akan dilakukan secara bertahap mengikuti strategi promosi yang telah disiapkan.

Kehadiran boy group baru ini sekaligus menandai langkah penting SM Entertainment dalam memperluas jajaran artisnya. Jika terealisasi sesuai jadwal, grup tersebut akan menjadi boy group terbaru SM setelah NCT WISH yang resmi debut pada Februari 2024.

SMTR25 Sudah Memiliki Basis Penggemar Sebelum Debut Antusiasme terhadap calon boy group baru SM Entertainment sebenarnya sudah terbentuk sejak perusahaan memperkenalkan SMTR25.

Tim trainee tersebut pertama kali diperkenalkan dalam konser SMTOWN LIVE di Seoul pada 2025. Sejak saat itu, SMTR25 mulai mendapatkan perhatian penggemar K-Pop yang penasaran dengan generasi terbaru idola jebolan agensi tersebut.

Popularitas mereka juga terlihat dari aktivitas fan meeting. Acara yang digelar di Olympic Hall, Olympic Park, tahun ini dilaporkan berhasil menarik perhatian besar hingga tiketnya terjual habis.

Tidak berhenti di Korea Selatan, SMTR25 bahkan telah menjalani rangkaian fan meeting di sejumlah pasar utama Asia. Tur tersebut mencakup delapan pertunjukan yang berlangsung di Seoul, Makau, Yokohama, Jepang, dan Bangkok, Thailand.

Sejumlah pertunjukan di Seoul dan Makau bahkan dilaporkan habis terjual dalam waktu singkat. Tingginya permintaan membuat penyelenggara menambahkan jadwal pertunjukan.

Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa SM Entertainment telah membangun pengenalan publik terhadap para trainee jauh sebelum mereka resmi diperkenalkan sebagai sebuah grup.

SM Sebelumnya Sudah Mengumumkan Rencana Debut Boy Group Baru

Rencana debut boy group baru sebenarnya bukan kabar yang mengejutkan. Dalam presentasi strategi perusahaan pada 20 Januari 2026, SM Entertainment telah menyampaikan rencana untuk meluncurkan satu boy group baru. Perusahaan juga menyebut para trainee SMTR25 sebagai kandidat yang berpotensi mengisi formasi grup tersebut.

Sejak pengumuman itu, SMTR25 semakin sering muncul melalui berbagai konten hiburan. Sebanyak 15 trainee telah diperkenalkan ke publik melalui sejumlah program, termasuk variety show Mnet bertajuk Reply High School.

Namun, seluruh trainee yang diperkenalkan belum tentu akan debut dalam satu grup yang sama. Karena itu, formasi final menjadi salah satu informasi yang paling dinantikan penggemar menjelang peluncuran pada Januari 2027.

Nama XTNS Muncul dalam Pengajuan Merek Dagang Hal lain yang membuat proyek boy group baru SM Entertainment semakin menarik adalah munculnya nama XTNS dalam sejumlah pengajuan merek dagang.

SM dilaporkan mengajukan total 27 permohonan merek dagang di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Nama yang tercantum meliputi XTNS, ejaan bahasa Korea, serta frasa EXTREME TEENAGE SPIRIT.

Pengajuan tersebut mencakup berbagai kategori yang berkaitan dengan industri hiburan, mulai dari album, musik digital, fotografi, pakaian, merchandise, pertunjukan, hingga pengelolaan klub penggemar dan layanan daring.

Nama serupa juga ditemukan dalam pengajuan merek dagang di Uni Eropa pada 11 November 2026. Perkembangan ini memunculkan dugaan bahwa XTNS berpotensi menjadi identitas grup baru yang tengah dipersiapkan SM.

Meski demikian, pengajuan merek dagang belum bisa dijadikan bukti bahwa XTNS merupakan nama resmi grup. Hingga kini, SM Entertainment belum memberikan konfirmasi mengenai nama grup, konsep musik, maupun daftar anggota yang akan debut.

Penerus Tradisi Boy Group Besar SM Entertainment Debut mendatang menjadi langkah penting bagi SM Entertainment yang selama ini dikenal sebagai salah satu agensi dengan pengaruh besar dalam perkembangan industri K-Pop.

Perusahaan tersebut memiliki sejarah panjang dalam melahirkan boy group yang sukses. Mulai dari TVXQ, Super Junior, SHINee, EXO, hingga berbagai unit NCT.

Selain itu, ada RIIZE yang debut pada 2023 dan NCT WISH yang diperkenalkan pada Februari 2024.