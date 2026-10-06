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Leni Setya Wati
Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.15 WIB

Hearts2Hearts Rilis Teaser “ICONIC HEART” Versi Korea

Hearts2hearts (x @H2H_news)


JawaPos.com – Hearts2Hearts bawa kabar terbaru untuk para penggemarnya. Girl group besutan SM Entertainment tersebut akan menghadirkan versi Korea dari “ICONIC HEART”, single debut Jepang mereka yang sebelumnya memperkenalkan pesona Hearts2Hearts kepada penggemar di Negeri Sakura.

Menurut laporan Soompi, Hearts2Hearts merilis teaser untuk “ICONIC HEART (Korean Ver.)”, tepat menjelang perilisan resminya.

Teaser tersebut menampilkan karakter resmi Hearts2Hearts dalam visual yang menggemaskan, sekaligus membangun antusiasme menjelang lagu versi Korea tersebut dirilis pada 5 Oktober.

“ICONIC HEART” sendiri merupakan single debut Jepang Hearts2Hearts. Lagu tersebut menghadirkan energi ceria dan playful yang menjadi salah satu warna khas grup, sehingga versi Korea ini menjadi kesempatan bagi penggemar untuk menikmati lagu yang sama dengan sentuhan bahasa berbeda.

Perilisan versi Korea ini juga menjadi bagian dari aktivitas Hearts2Hearts setelah sebelumnya menjalani berbagai transformasi musik sepanjang 2026.

Grup tersebut telah memperlihatkan sisi berbeda melalui sejumlah rilisan, termasuk “RUDE!”, mini album “Lemon Tang”, serta “Moonride” yang membawa nuansa lebih dreamy dan misterius.

Dengan teaser yang sudah diperkenalkan, perhatian penggemar kini tertuju pada perilisan penuh “ICONIC HEART (Korean Ver.)”.

Kehadiran karakter resmi grup dalam teaser turut memberikan kesan ceria dan playful yang semakin memperkuat identitas visual lagu tersebut.

“ICONIC HEART (Korean Ver.)” resmi dijadwalkan meluncur pada 5 Oktober 2026. Para penggemar pun kini hanya perlu menunggu beberapa jam untuk mendengarkan versi Korea dari lagu yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam debut Jepang Hearts2Hearts.

 
 

Editor: Novia Tri Astuti
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