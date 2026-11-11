Foto Masa Remaja Jadi Perdebatan, Daniela KATSEYE Tegas Tolak Asumsi Politik

JawaPos.com - Daniela Avanzini angkat bicara setelah foto-foto lamanya memicu perdebatan di media sosial. Penyanyi tersebut mendapat komentar yang mengaitkan penampilan masa remajanya dengan dukungan politik terhadap Donald Trump.

Tak tinggal diam, Daniela langsung membantah anggapan tersebut sekaligus menjelaskan perjalanan pribadinya dalam menerima identitas budaya sebagai perempuan Latina.

Mengutip laporan Allkpop, perdebatan bermula dari sebuah unggahan Instagram pada 26 Oktober yang membandingkan foto lama Daniela dengan penampilannya saat ini.

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Pengunggahnya menyindir penampilan Daniela di masa lalu dan menyebut dirinya terlihat seperti seseorang yang memilih Trump. Unggahan tersebut juga menggunakan istilah whitewashed untuk menggambarkan perubahan penampilannya.

Daniela kemudian memberikan tanggapan langsung di kolom komentar. Ia mengungkapkan bahwa saat tumbuh besar, dirinya sempat kesulitan menerima identitas sebagai perempuan Latina, terutama ketika masih duduk di bangku sekolah menengah.

Ia merasa ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Namun, seiring bertambahnya usia, Daniela mengaku semakin mampu menerima dan memahami jati dirinya.

Daniela menegaskan bahwa penampilan seseorang pada masa lalu tidak bisa dijadikan dasar untuk menebak pandangan politiknya.

Ia menyebut asumsi politik yang dibuat hanya berdasarkan foto lama dan penilaian terhadap seseorang yang tidak dikenal sebagai tindakan yang keliru. Daniela kemudian memberikan penegasan bahwa dirinya tidak pernah menjadi pendukung Donald Trump.

Respons tersebut justru memunculkan perdebatan baru di kalangan penggemar. Sebagian memberikan dukungan karena menilai Daniela tidak seharusnya dihakimi berdasarkan foto masa remaja.