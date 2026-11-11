Isu Perlakuan Trainee NewJeans Jadi Sorotan, Dua Mantan Trainee ADOR Beri Kesaksian

JawaPos.com - Eks trainee ADOR angkat bicara mengenai berbagai tudingan tentang sistem pelatihan di agensi yang pernah dipimpin Min Hee Jin.

Keduanya membantah sejumlah laporan yang menyebut trainee mendapat tekanan untuk menjalani operasi plastik, dibatasi dalam hubungan asmara, hingga mengalami aturan latihan yang terlalu ketat.

Kesaksian tersebut muncul di tengah perdebatan mengenai kondisi para anggota NewJeans ketika masih menjalani masa pelatihan.

Mengutip laporan Allkpop, kedua mantan trainee yang identitasnya disamarkan sebagai A dan B memberikan wawancara tertulis untuk menanggapi pemberitaan The New York Times mengenai kontrak dan lingkungan pelatihan NewJeans.

Salah satu isu yang mereka soroti adalah dugaan kewajiban menjalani prosedur kecantikan. B menegaskan bahwa ADOR tidak pernah mewajibkannya melakukan operasi plastik.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi trainee dan agensi tidak memiliki rumah sakit khusus yang harus digunakan.

A juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat ingin menjalani prosedur kecantikan, tetapi tidak memiliki biaya untuk melakukannya.

Keduanya menyebut bahwa standar penampilan memang dapat memengaruhi penilaian antart trainee, tetapi komentar mengenai rambut atau jerawat dari staf lebih berkaitan dengan perawatan diri.

A bahkan mengatakan tekanan dari sesama trainee terkadang terasa lebih besar karena muncul komentar mengenai warna kulit maupun bentuk wajah.