Kontrak NewJeans Tuai Kontroversi, Hak Artis dan Perlindungan Anggota di Bawah Umur Dipertanyakan

JawaPos.com - Industri K-Pop kembali dihebohkan dengan kontroversi kontrak eksklusif NewJeans bersama ADOR, anak perusahaan HYBE.

Kali ini, isi perjanjian yang ditandatangani kelima anggota sebelum debut menjadi sorotan setelah sejumlah klausulnya dinilai berpotensi membatasi hak para artis.

Laporan tersebut mengungkap persoalan biaya prosedur kecantikan, aturan kehidupan pribadi, hingga perlindungan terhadap anggota yang masih berusia di bawah umur.

Mengutip laporan Zapzee, temuan tersebut berasal dari investigasi The New York Times yang memperoleh dan menganalisis kontrak eksklusif NewJeans pada 2022.

Saat menandatangani perjanjian tersebut, para anggota diketahui masih berusia antara 14 hingga 17 tahun. Lima pakar hukum yang meninjau dokumen itu menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap terlalu membatasi hak artis.

Bahkan, seorang pengacara yang menangani hukum hiburan Korea Selatan menggambarkan perjanjian tersebut sebagai kontrak dengan ketentuan yang sangat agresif.

Salah satu klausul yang paling banyak menarik perhatian berkaitan dengan biaya operasi plastik dan perawatan kecantikan.

Dalam laporan tersebut, kontrak disebut mengharuskan anggota menanggung sebagian besar biaya prosedur kosmetik dan perawatan kulit selama masa trainee.

Sumber yang dikutip The New York Times juga menyebut para anggota pernah difoto dari berbagai sudut sebelum debut, kemudian beberapa di antaranya mendapatkan rekomendasi prosedur kecantikan.