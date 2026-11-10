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Penulis: Abdul Rahman
Rabu, 11 November 2026 | 05.40 WIB

Honor Fantastis Dibongkar ICW, Ariel NOAH dkk Ngaku Dibayar Standar

Personel The Dudas yaitu Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten. (Instagram: dudasminusone) - Image

Personel The Dudas yaitu Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten. (Instagram: dudasminusone)

JawaPos.com - Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten akhirnya buka suara setelah menjadi sorotan publik luas terkait nilai kerja sama The Dudas Minus One yang difasilitasi RANS, perusahaan milik Raffi Ahmad, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Ketiganya menegaskan bahwa angka fantastis yang terungkap ke publik berdasarkan hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bukanlah uang yang seluruhnya terima oleh mereka.

Melalui video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram resmi The Dudas, Ariel, Desta, dan Gading Marten menjelaskan bahwa masing-masing mendapatkan bayaran sesuai dengan tarif profesional atau menerima bayaran sesuai dengan rate card ketika mereka menerima suatu pekerjaan.

Ariel NOAH bahkan menegaskan bahwa nominal yang masuk ke rekeningnya dan teman-teman The Dudas merupakan bayaran normal atau standar sebagaimana pekerjaan lain yang selama ini biasa diterimanya.

"Gue perlu tegasin, dana kan tadi dibilang itu semua buat kita, nggak begitu. Nanti akan dijelaskan sama RANS ya. Tapi yang masuk ke kita sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," ujar Ariel.

Desta juga mengungkapkan hal senada. Dia mengaku dibayar dengan angka seperti saat menerima pekerjaan sebagai MC di acara lain, tidak lebih.

"Kalau gue dibayar kayak menerima job MC, kalau Ariel manggung. Rate card-nya begitu, sesuai dengan rate card kita kalau kita kerja sama dengan pihak lain," kata Desta.

Gading Marten juga menegaskan, pembayaran yang diterimanya merupakan bagian angka sebagaimana dia biasa menerima pekerjaan secara profesional. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan nominal untuk penggambaran.

"Jadi secara profesional (sesuai rate card)," ujar Gading Marten.

Editor: Abdul Rahman
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