Terseret Temuan ICW, Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,14 Triliun

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad saat konferenai pers klarifikasi usai namanya disebutkan di kasus suap pengurusan impor barang dengan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, Jakarta, Kamis (11/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Perbincangan tersebut turut membuat harta kekayaan suami Nagita Slavina itu menjadi perhatian, terlebih nilainya tercatat mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Selama ini, Raffi Ahmad dikenal dengan julukan Sultan Andara. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Selain memiliki karier panjang sebagai aktor, presenter, dan entertainer, Raffi juga membangun kerajaan bisnis melalui RANS Entertainment yang merambah di berbagai sektor. Mulai dari hiburan, olahraga, kuliner, hingga investasi.
Kesuksesan tersebut membuat Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai selebritas papan atas, tetapi juga sebagai salah satu publik figur dengan portofolio kekayaan sangat besar di Indonesia.
Sebagaimana dilansir dari Solo Balapan, kekayaan Raffi Ahmad berdasarkan laporan periodik LHKPN 2025 yang disampaikan pada Maret 2026, mencapai sekitar Rp1,14 triliun setelah dikurangi kewajiban utang.
Berdasarkan laporan tersebut, total kekayaan bersih Raffi Ahmad mencapai Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan sekitar Rp112,89 miliar dibandingkan laporan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,03 triliun pada Desember 2024.
Peningkatan kekayaan tersebut terlihat dari sejumlah aset yang mengalami perubahan cukup besar. Salah satu yang paling mencolok adalah kepemilikan surat berharga.
Nilai surat berharga Raffi meningkat dari sekitar Rp307,93 miliar menjadi Rp527,17 miliar. Artinya, terdapat kenaikan lebih dari Rp219 miliar pada komponen investasi tersebut.
Selain itu, kepemilikan kas dan setara kas juga mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya tercatat sekitar Rp17,75 miliar, pada laporan terbaru nilainya mencapai Rp59,12 miliar.
Sementara itu, aset kendaraan dan mesin yang dimiliki Raffi naik dari Rp55,14 miliar menjadi sekitar Rp68,39 miliar. Koleksi kendaraan tersebut menjadi salah satu bagian dari portofolio kekayaan yang dilaporkannya kepada KPK.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022