Terseret Temuan ICW, Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,14 Triliun

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Perbincangan tersebut turut membuat harta kekayaan suami Nagita Slavina itu menjadi perhatian, terlebih nilainya tercatat mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selama ini, Raffi Ahmad dikenal dengan julukan Sultan Andara. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Selain memiliki karier panjang sebagai aktor, presenter, dan entertainer, Raffi juga membangun kerajaan bisnis melalui RANS Entertainment yang merambah di berbagai sektor. Mulai dari hiburan, olahraga, kuliner, hingga investasi.

Kesuksesan tersebut membuat Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai selebritas papan atas, tetapi juga sebagai salah satu publik figur dengan portofolio kekayaan sangat besar di Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari Solo Balapan, kekayaan Raffi Ahmad berdasarkan laporan periodik LHKPN 2025 yang disampaikan pada Maret 2026, mencapai sekitar Rp1,14 triliun setelah dikurangi kewajiban utang.

Berdasarkan laporan tersebut, total kekayaan bersih Raffi Ahmad mencapai Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan sekitar Rp112,89 miliar dibandingkan laporan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,03 triliun pada Desember 2024.

Peningkatan kekayaan tersebut terlihat dari sejumlah aset yang mengalami perubahan cukup besar. Salah satu yang paling mencolok adalah kepemilikan surat berharga.

Nilai surat berharga Raffi meningkat dari sekitar Rp307,93 miliar menjadi Rp527,17 miliar. Artinya, terdapat kenaikan lebih dari Rp219 miliar pada komponen investasi tersebut.

Selain itu, kepemilikan kas dan setara kas juga mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya tercatat sekitar Rp17,75 miliar, pada laporan terbaru nilainya mencapai Rp59,12 miliar.