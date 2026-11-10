Gading Marten juga Diserbu Netizen Usai ICW Ungkap Anggaran Influencer Senilai Rp14,6 Miliar

JawaPos.com - Tak hanya Ariel NOAH, kolom komentar Instagram Gading Marten juga ramai dengan kritikan dan sindiran dari netizen terkait penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi yang melibatkan selebritas.

Gading Marten ikut menjadi sorotan warganet setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa influencer yang menyeret nama Raffi Ahmad oleh beberapa kementerian yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar.

Perbincangan ini mencuat setelah ICW membeberkan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Salah satu yang banyak menuai perhatian adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026. Nilai kontraknya mencapai Rp3,6 miliar melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anggaran tersebut kemudian dikaitkan dengan konten perjalanan ke Natuna yang melibatkan Raffi Ahmad bersama rekan-rekannya dalam grup The Dudas Minus One, yakni Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta.

Video yang diunggah melalui kanal YouTube RANS Entertainment itu memperlihatkan aktivitas mereka selama berada di wilayah itu. Konten tersebut menjadi perhatian setelah publik mengetahui adanya pengadaan jasa publikasi influencer untuk program pemerintah di lokasi yang sama.

Akibatnya, akun Instagram para selebritas yang terlibat ikut disambangi warganet. Selain Ariel NOAH yang menjadi sasaran komentar warganet, Gading Marten juga menerima sejumlah sindiran serupa.

Netizen mempertanyakan penggunaan uang negara untuk membiayai kegiatan promosi yang melibatkan publik figur. Mereka juga menyinggung kewajiban masyarakat membayar pajak di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.