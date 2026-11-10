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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 10 November 2026 | 22.22 WIB

Gara-gara Temuan ICW, Instagram Ariel NOAH juga Digeruduk Netizen

Ariel NOAH. (ANTARA) - Image

Ariel NOAH. (ANTARA)

JawaPos.com - Ariel NOAH ikut menjadi sorotan publik setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penggunaan anggaran negara sekitar Rp14,6 miliar yang menyeret nama Raffi Ahmad ramai diperbincangkan di media sosial. 

Dampaknya, kolom komentar akun Instagram vokalis grup band NOAH tersebut dipenuhi berbagai komentar dari netizen menyinggung soal kedekatannya dengan Raffi Ahmad.

Sebagian warganet bahkan meminta Ariel lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan. Komentar-komentar bernada kritikan itu terlihat di kolom komentar unggahan Instagram Ariel. 

Ada pula penggemar yang mengaku sudah lama mengagumi pelantun lagu Separuh Aku tersebut, tetapi kini menyampaikan kekecewaan dan meminta Ariel untuk menjaga jarak dari lingkaran pertemanan yang dianggap berkaitan dengan politik.

Salah satu komentar yang mencuri perhatian menyebut, Ariel sebaiknya tidak lagi berada di dalam lingkaran pertemanan Raffi Ahmad. Warganet bahkan menyarankan Ariel kembali menghabiskan waktu dengan sesama musisi dibandingkan mengikuti kegiatan bersama The Dudas Minus One.

"Saya ngefans bang Boriel dari saya kelas 1 SD sampai punya anak 1. Menurutku,  bang Boriel sudahi berteman sama orang yang ada di politik. Tadi ada postingan anggaran yang di Natuna itu pakai pajak rakyat," tulis salah seorang netizen.

"Wah ini kan personel The Dudas penyedot APBN," timpal yang lainnya.

"Bor tinggalkan circle Raffi, jangan sampai terlibat."

Sebagian penggemar mengaku mulai kehilangan rasa hormat kepada Ariel NOAH dkk setelah isu penggunaan anggaran negara ramai diperbincangkan.

Editor: Abdul Rahman
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