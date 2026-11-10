Gara-gara Temuan ICW, Instagram Ariel NOAH juga Digeruduk Netizen

JawaPos.com - Ariel NOAH ikut menjadi sorotan publik setelah temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penggunaan anggaran negara sekitar Rp14,6 miliar yang menyeret nama Raffi Ahmad ramai diperbincangkan di media sosial.

Dampaknya, kolom komentar akun Instagram vokalis grup band NOAH tersebut dipenuhi berbagai komentar dari netizen menyinggung soal kedekatannya dengan Raffi Ahmad.

Sebagian warganet bahkan meminta Ariel lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pertemanan. Komentar-komentar bernada kritikan itu terlihat di kolom komentar unggahan Instagram Ariel.

Ada pula penggemar yang mengaku sudah lama mengagumi pelantun lagu Separuh Aku tersebut, tetapi kini menyampaikan kekecewaan dan meminta Ariel untuk menjaga jarak dari lingkaran pertemanan yang dianggap berkaitan dengan politik.

Salah satu komentar yang mencuri perhatian menyebut, Ariel sebaiknya tidak lagi berada di dalam lingkaran pertemanan Raffi Ahmad. Warganet bahkan menyarankan Ariel kembali menghabiskan waktu dengan sesama musisi dibandingkan mengikuti kegiatan bersama The Dudas Minus One.

"Saya ngefans bang Boriel dari saya kelas 1 SD sampai punya anak 1. Menurutku, bang Boriel sudahi berteman sama orang yang ada di politik. Tadi ada postingan anggaran yang di Natuna itu pakai pajak rakyat," tulis salah seorang netizen.

"Wah ini kan personel The Dudas penyedot APBN," timpal yang lainnya.

"Bor tinggalkan circle Raffi, jangan sampai terlibat."

Sebagian penggemar mengaku mulai kehilangan rasa hormat kepada Ariel NOAH dkk setelah isu penggunaan anggaran negara ramai diperbincangkan.

"Mending sudahi main duda dudaan itu, mending jalan-jalan sendiri aja kayak kemarin yang ke Jepang sama keluarga daripada kayak gini banyak yang nggak respect lagi sama bang Boriel," komentar salah satu warganet.

"Saatnya dekat sama musisi lagi Riel, jangan dekat-dekat sama si Raffi takut kebawa-bawa entar, timpal yang lainnya.

Berawal dari Temuan ICW soal Anggaran Rp14,69 Miliar Perbincangan yang menyeret nama Ariel tidak lepas dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Dalam laporannya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan dengan nilai keseluruhan mencapai sekitar Rp14,69 miliar sepanjang tahun 2024–2026.