Rumah Sarwendah Terancam Dilelang, Ruben Onsu Sudah Dipanggil Bank BCA

JawaPos.com - Rumah Cilandak yang menjadi jaminan pinjaman di bank milik Ruben Onsu dan telah diberikan kepada Sarwendah pascaperceraian kini menghadapi ancaman pelelangan.

Persoalan pembayaran cicilan atas aset tersebut bahkan telah dibicarakan secara langsung dengan pihak BCA, setelah Ruben memenuhi panggilan bank untuk mencari jalan penyelesaian.

Kabar tersebut disampaikan pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang. Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan BCA menyusul persoalan kewajiban pembayaran yang tersendat.

"Kita sudah ada pembicaraan dengan pihak BCA, karena (Ruben Onsu) diundang dalam rangka penyelesaian masalah itu," ujar Minola saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

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Minola menjelaskan, rumah tersebut berpotensi dilelang apabila tidak ada pihak yang melanjutkan pembayaran kewajiban kreditnya. Sebagai lembaga pemberi pinjaman, bank memiliki hak untuk mengambil langkah terhadap aset yang dijadikan agunan apabila kewajiban pembayaran cicilan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan.

"Kalau sampai aset yang menjadi jaminan itu nggak ada yang menyelesaikan pembayarannya, rumah tersebut tentu akan dilelang," katanya.

Meski demikian, Minola menjelaskan bahwa pelelangan rumah tidak serta-merta membuat seluruh hasil penjualannya menjadi milik bank. Apabila harga jual rumah melalui proses lelang lebih tinggi daripada total kewajiban, kelebihan dana tersebut tetap menjadi hak dari pemilik aset.

Rumah tersebut tercatat atas nama Ruben Onsu. Apabila terdapat kelebihan hasil lelang setelah kewajiban kepada bank dilunasi, dana tersebut akan dikembalikan kepada Ruben Onsu.

Sementara itu, persoalan mengenai uang sisa hasil lelang, nantinya akan dibicarakan lebih lanjut antara pihak Ruben Onsu dengan Sarwendah.

"Nanti tinggal urusan Ruben Onsu bagaimana menyelesaikan sisa hasil lelang itu dengan mantan istrinya. Yang pasti, situasi Akta 39 sudah berbeda sehingga mungkin butuh pembicaraan ulang," ungkapnya.

Sebelumnya, pihak Ruben Onsu telah memasrahkan kepada Sarwendah untuk melanjutkan pembayaran cicilan rumah Cilandak. Ia merasa telah membayarkan separuhnya sehingga tinggal dilanjutkan oleh sang mantan istri.