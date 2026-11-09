Ruben Onsu Mau Polisikan Dalang di Balik Aksi Pemboikotan Dirinya dari Televisi

JawaPos.com - Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, memastikan pihaknya kini tengah mengkaji langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga dalang di balik gelaran aksi demonstrasi yang menuntut pemboikotan terhadap kliennya dari stasiun televisi.

Minola menilai, sejumlah pernyataan yang disampaikan dalam gelaran aksi demonstrasi beberapa hari lalu itu mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik.

Minola menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa. Namun, demonstrasi harus dilakukan dengan dasar yang jelas dan tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya.

"Materi demo itu cenderung ada unsur fitnah, ada pencemaran nama baik. Dari sisi materinya saja, yang disuarakan itu sesuatu yang belum bisa mereka buktikan," ungkap Minola.

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Kemungkinan pelaporan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat masih dibicarakannya bersama Ruben Onsu. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah menelusuri orang-orang yang hadir dalam demonstrasi untuk mengetahui siapa saja yang berperan menggerakkan aksi tersebut.

"Ini yang sedang dibicarakan dengan klien kami, dan tidak menutup kemungkinan membuat laporan adanya dugaan pencemaran nama baik dalam aksi demo itu," jelasnya.

Memulai penelusuran dari peserta demonstrasi yang berada di lokasi dinilai sebagai pintu masuk untuk membongkar dalang yang diduga memberikan dana, menginstruksikan, hingga mengundang massa untuk mengikuti aksi.

"Biar ketahuan motivasinya apa, siapa yang melakukan pembayaran, siapa yang menyuruh, yang mengundang," tuturnya.