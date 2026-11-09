90 Persen Grup K-Pop yang Debut Lewat Agensi Kecil dan Menengah, Sulit untuk Eksis

JawaPos.com - Industri K-Pop ternyata masih menyimpan kesenjangan besar antara agensi hiburan besar dengan agensi kecil. Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa hampir 90 persen grup idola K-Pop yang debut dalam 30 tahun terakhir berasal dari agensi kecil dan menengah. Namun, usia karier mereka rata-rata hanya separuh dibandingkan grup yang berada di bawah naungan agensi besar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa popularitas industri musik Korea Selatan di pasar global belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesempatan bagi para pelaku industrinya.

Dilansir dari Allkpop, pada 9 November 2026, Profesor Kim Jeong Seop dari Departemen Industri Budaya dan Seni Universitas Wanita Sungshin mempublikasikan hasil penelitian mengenai kesenjangan tersebut.

Penelitian berjudul Studi tentang Kesenjangan Berdasarkan Ukuran Agensi di Industri Musik Idola K-Pop dan Langkah-Langkah Dukungan untuk Agensi Kecil dan Menengah itu dimuat dalam Jurnal Asosiasi Industri Hiburan Korea.

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Kim menganalisis perjalanan 1.159 grup idola yang debut sepanjang 1996 hingga 2025. Dalam penelitian tersebut, HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment, CJ ENM, dan Kakao Entertainment, termasuk anak perusahaan serta afiliasinya, dikategorikan sebagai agensi besar.

Hasilnya, sebanyak 1.042 grup atau 89,9 persen debut melalui agensi kecil dan menengah. Sementara itu, hanya sekitar 117 grup atau sekitar 10,1 persen yang berasal dari perusahaan hiburan besar.

Meski jumlah grup dari agensi kecil jauh lebih dominan, kemampuan mereka untuk bertahan dan eksis di industri ternyata tidak sebanding.

Grup K-Pop Agensi Besar Bertahan Dua Kali Lebih Lama Berdasarkan hasil penelitian, grup idola yang debut di bawah agensi besar memiliki rata-rata masa aktif 7,4 tahun. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan grup dari agensi kecil dan menengah yang hanya mencapai 3,6 tahun.