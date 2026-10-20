Ejae Penyanyi dan Penulis Lagu 'KPop Demon Hunters' Resmi Menikah dengan Komposer Sam Kim

Ejae dan Sam Kim berbagi kebahagian di pernikahannya / Foto : Vogue

JawaPos.com - Ejae penyanyi-penulis lagu asal Korea-Amerika yang dikenal lewat lagu 'Golden', untuk film animasi Netflix 'KPop Demon Hunters' telah resmi menjadi seorang istri.

demikian dilaporkan majalah mode Vogue Amerika Serikat pada hari Senin (19/10). Ejae telah resmi menikah dengan produser musik sekaligus komposer Sam Kim,

Pasangan tersebut menggelar upacara pernikahan di luar ruangan pada hari Sabtu (17/10), di sebuah ruang budaya serbaguna yang terletak di lokasi bekas kediaman kakek dari pihak ibu Ejae, sekaligus aktor senior Shin Young Kyun.

Awalnya, pasangan tersebut berencana untuk melangsungkan upacara di California bulan depan.

Namun pada akhirnya mereka memindahkan lokasinya ke Korea Selatan, dan memajukan tanggalnya sekitar satu bulan lebih awal.

Pasangan tersebut melangsungkan pernikahan setelah empat bulan melakukan persiapan, setelah sebelumnya sempat menunda rencana pernikahan mereka.

Pernikahan mereka ditunda karena jadwal promosi serta penampilan Ejae, di berbagai acara serta penghargaan menyusul kesuksesan 'KPop Demon Hunters'.

"Situasinya sibuk dan sedikit menegangkan, tetapi ini merupakan kerja tim yang sesungguhnya, dan semuanya telah berjalan dengan sempurna," ujar Ejae kepada majalah tersebut mengenai proses persiapannya.

Ejae dan Sam pertama kali bertemu dalam sebuah sesi musik pada tahun 2017, lalu melanjutkan hubungan mereka sebagai rekan bermusik sekaligus pasangan kekasih.

Dikutip dari Korea Times, hubungan mereka terus berlanjut sampai akhirnya mereka bertunangan pada bulan Juni tahun lalu.