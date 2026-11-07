Perluas Aktivitas di Luar Musik, Eunji BBGIRLS Bergabung dengan Lin Branding

JawaPos.com - Eunji BBGIRLS memulai babak baru perjalanan kariernya. Pada 5 November 2026, Lin Branding mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani kontrak eksklusif dengan sang penyanyi.

Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Eunji untuk mengembangkan potensi dirinya di berbagai bidang, tidak hanya terbatas pada industri musik.

Menurut laporan Allkpop, Eunji tetap menjalankan aktivitasnya bersama BBGIRLS sekaligus memperluas kegiatan individu.

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Agensi barunya melihat Eunji sebagai artis dengan kemampuan dan pesona beragam serta potensi besar untuk menjangkau bidang lain.

Lin Branding juga menyatakan akan memberikan dukungan agar Eunji dapat mengeksplorasi lebih banyak kesempatan melalui pengalaman dan kemampuan yang telah dibangunnya selama ini.

Sejak debut pada 2016, Eunji dikenal memiliki vokal kuat serta kepribadian ceria dan bersahabat. Namanya semakin dikenal luas ketika BBGIRLS mengalami fenomena reverse charting pada 2021.

Selain bermusik, Eunji juga aktif tampil dalam berbagai program hiburan dan konten yang memperlihatkan sisi dirinya di luar panggung.

Melalui kerja sama ini, Eunji berencana menjajal bidang penyiaran, commerce, hingga produksi konten lifestyle.

Langkah tersebut membuka peluang baginya untuk membangun identitas sebagai power creator dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas.