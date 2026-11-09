Laut Bercerita Tembus 1 Juta Penonton dalam 11 Hari Penayangan di Bioskop

JawaPos.com - Film Laut Bercerita yang dibintangi Reza Rahadian mencatatkan pencapaian besar di bioskop Tanah Air. Film garapan sutradara Yosep Anggi Noen tersebut berhasil menembus angka 1 juta penonton hanya dalam 11 hari penayangan di bioskop.

Itu menjadi pencapaian istimewa bagi Pal 8 Pictures yang menjadikan Laut Bercerita sebagai film debut rumah produksi tersebut. Keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan besarnya minat penonton terhadap film Indonesia yang mengangkat tema sejarah, kemanusiaan, dan perjuangan demokrasi.

Berdasarkan data yang diumumkan Pal 8 Pictures pada Senin (9/11), Laut Bercerita juga menjadi film Indonesia ke-20 yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta penonton sepanjang 2026.

"Perjalanan yang panjang dan tak selalu mudah, tetapi kami menjalaninya dengan keyakinan bahwa cerita ini layak diperjuangkan. Ada ingatan yang perlu dijaga dan ada hal-hal yang tak boleh kita lupakan. Terima kasih untuk 1.000.000 penonton Laut Bercerita yang turut memperjuangkan cerita ini sampai ke lebih banyak masyarakat Indonesia," ujar produser sekaligus Direktur Pal 8 Pictures, Budi Setyarso.

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Produser Gita Fara mengatakan, pencapaian tersebut bukan sekadar keberhasilan dari sisi jumlah penonton. Lebih dari itu, film ini diharapkan mampu menjadi medium untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat tentang sejarah Indonesia.

"Film ini adalah salah satu upaya kami untuk merawat ingatan. Cita-cita kami semoga semakin banyak generasi muda Indonesia yang menyaksikan film ini di bioskop," kata Gita Fara.

Angkat Sejarah Kelam Orde Baru Bagi Yosep Anggi Noen selaku sutradara, menggarap film Laut Bercerita menjadi kesempatan untuk kembali mengeksplorasi sejarah Indonesia, khususnya periode Orde Baru.

Film ini merupakan karya ketiganya yang mengambil latar atau mengangkat persoalan pada masa tersebut. Sebelumnya, Anggi Noen menyutradarai Istirahatlah Kata-Kata (2016) dan Hiruk Pikuk si Al-Kisah (2019).