Film Laut Bercerita Tayang 29 Oktober 2026, Angkat Kisah Perjuangan Aktivis 1998 

JawaPos.com - Film Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori yang terbit pada 2017, film ini mengangkat perjuangan mahasiswa pada akhir 1990-an serta penantian keluarga setelah orang terdekat mereka menghilang.

Disutradarai Yosep Anggi Noen, film berdurasi 135 menit ini menghadirkan Reza Rahadian sebagai Biru Laut. Ceritanya berlatar Yogyakarta ketika situasi politik menjelang akhir Orde Baru membuat aktivitas mahasiswa dan kebebasan berekspresi menghadapi berbagai risiko.

Biru Laut merupakan mahasiswa yang gemar membaca dan menulis. Ketertarikannya terhadap diskusi membawanya bergabung dengan kelompok studi Winatra bersama sejumlah mahasiswa lain yang memiliki semangat memperjuangkan keadilan.

Bersama Daniel (Kevin Julio), Alex (Ben Nugroho), dan Sunu (Dewa Dayana), Laut terlibat dalam kegiatan diskusi hingga gerakan yang memperjuangkan kebebasan berpendapat. Namun, situasi semakin berbahaya ketika kelompok mereka menghadapi tekanan dan pengejaran aparat.

Konflik memuncak ketika Laut dan sejumlah rekannya menghilang tanpa kabar. Peristiwa tersebut meninggalkan ketidakpastian bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang berusaha mengetahui nasib mereka.

Dalam film ini, Yunita Siregar memerankan Asmara Jati, adik Biru Laut yang berupaya menelusuri jejak sang kakak. Christine Hakim dan Arswendy Bening Swara turut berperan sebagai orang tua Laut yang harus menghadapi kehilangan tanpa kepastian.

Jajaran pemain lainnya meliputi Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Yoga Pratama, dan sejumlah aktor Indonesia lainnya. Film ini menggabungkan kisah perjuangan mahasiswa dengan persoalan kehilangan, persahabatan, dan keteguhan keluarga dalam mencari kebenaran.

Penayangan film pada 29 Oktober 2026 berdekatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Momentum tersebut menjadi salah satu cara untuk mengangkat kembali kisah perjuangan generasi muda dalam memperjuangkan kebebasan dan keadilan.