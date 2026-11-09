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Penulis: Abdul Rahman
Senin, 9 November 2026 | 07.37 WIB

Rosé BLACKPINK Tampil Memukau Kenakan Gaun Emas di CFDA Awards

Rosé BLACKPINK tampil memukau mengenakan gaun emas dari Yves Saint Laurent (YSL) saat tampil di CFDA Awards. (Allkpop) - Image

Rosé BLACKPINK tampil memukau mengenakan gaun emas dari Yves Saint Laurent (YSL) saat tampil di CFDA Awards. (Allkpop)

JawaPos.com - Rosé BLACKPINK kembali mencuri perhatian publik lewat penampilan elegannya di ajang CFDA Awards. Kali ini, penyanyi asal Korea Selatan tersebut membagikan sejumlah foto di balik layar yang memperlihatkan detail penampilannya dalam balutan gaun emas rancangan rumah mode mewah dari Yves Saint Laurent (YSL).

Melalui akun Instagram pribadinya, Rosé mengunggah beberapa potret ketika menghadiri Council of Fashion Designers of America (CFDA) Awards. Kehadirannya di acara bergengsi tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan kariernya di dunia mode internasional.

Dalam kesempatan itu, Rosé mengenakan busana rancangan Anthony Vaccarello, direktur kreatif Yves Saint Laurent. Penampilannya terdiri dari atasan crop top berwarna emas yang dipadukan dengan rok midi senada.

Kilauan warna emas pada busana tersebut membuat penampilan Rosé terlihat mencolok sekaligus elegan. Ia menyempurnakan gayanya dengan sepatu hak tinggi berwarna senada, perhiasan emas dan mutiara, serta rambut pirang platinum yang telah menjadi ciri khasnya.

Foto-foto terbaru yang dibagikan Rosé memperlihatkan suasana di balik panggung sebelum maupun selama acara berlangsung. Dalam beberapa potret, pelantun APT. tersebut terlihat berpose santai dengan latar belakang area persiapan acara.

Penampilan Rosé pun kembali menuai pujian dari penggemar. Banyak yang menyoroti perpaduan busana berkilauan, siluet modern, dan gaya minimalis yang membuat penampilannya terlihat mewah tanpa terkesan berlebihan.

Kehadiran Rosé dalam balutan busana Yves Saint Laurent juga memperlihatkan kedekatannya dengan industri mode kelas dunia. Sebagai salah satu anggota BLACKPINK yang aktif membangun karier internasional, Rosé kerap menjadi perhatian dalam berbagai acara mode dan kampanye rumah mode ternama.

Penampilannya di CFDA Awards sekaligus memperkuat citranya sebagai figur yang memiliki pengaruh di industri musik dan fashion.

Editor: Abdul Rahman
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