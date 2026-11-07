Ahn Jae Wook Ceritakan Adu Cepat dengan Taeyang BIGBANG di Lomba Ayah TK

Ahn Jae Wook (allkpop)
JawaPos.com - Pertemuan dua figur terkenal di sebuah acara olahraga taman kanak-kanak menjadi cerita menarik yang dibagikan Ahn Jae Wook.
Dalam episode program Radio Star yang tayang pada 4 November 2026, ia mengungkap pengalaman mengikuti lomba lari khusus para ayah bersama Taeyang BIGBANG.
Keduanya ternyata menjadi orang tua murid di taman kanak-kanak yang sama dan masuk dalam kelompok perlombaan yang sama pula.
Menurut laporan Allkpop, Ahn Jae Wook menceritakan bahwa Taeyang memiliki kecepatan lari yang jauh di luar perkiraannya.
Ketika ditanya apakah sepatu Taeyang sempat terlepas saat berlari, sang aktor justru mengaku sepatunya sendiri yang terlepas.
Ia menggambarkan Taeyang berlari begitu cepat hingga dirinya hanya bisa melihat punggung sang penyanyi yang melesat meninggalkan peserta lain.
Ahn Jae Wook juga menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tidak secara khusus menawarkan diri untuk mengikuti perlombaan.
Panitia meminta satu ayah dari setiap kelompok untuk maju, lalu menunjuknya karena mengetahui bahwa ia merupakan figur publik.
Merasa diminta memberikan contoh, ia akhirnya ikut berlari. Menurutnya, jika dirinya maju, Taeyang tentu akan ikut berpartisipasi.
Ketika ditanya mengenai hasil perlombaan, Ahn Jae Wook menyebut dirinya berhasil menempati posisi ketiga dari lima peserta.
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Jawa Pos
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