Anaknya akan Lahir Tahun Depan, Seungri eks BIGBANG Gegerkan Dunia Hiburan

Seungri. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Mantan anggota BIGBANG Seungri kabarnya telah sah menikah dan saat ini istrinya sedang mengandung.
Dikutip dari Soompi, Kamis (29/10), kekasih Seungri yang bukan berasal dari kalangan selebritas dan berusia 20-an tahun saat ini sedang hamil.
Menggemparkan dunia hiburan, ia diperkirakan akan melahirkan seorang putra pada bulan Januari tahun depan.
Menanggapi laporan tersebut, Seungri berbicara kepada Ilgan Sports pada tanggal 28 Oktober dan menyatakan, “Karena ini merupakan masalah pribadi, saya merasa keberatan untuk membahas detailnya.”
“Saya dan istri tentu saja sudah menikah secara sah, dan klaim yang menyebutkan bahwa kami menikah karena kehamilan adalah tidak benar,” ungkapnya
Tentang upacara pernikahan, ia menambahkan, “Saat ini, saya tidak mempertimbangkan untuk mengadakannya.”
Lee Seung-hyun atau Seungri lahir pada 12 Desember 1990, ia dikenal sebagai mantan penyanyi-penulis lagu asal Korea Selatan yang pernah menjadi anggota grup BIGBANG.
Grup ini dibentuk oleh YG Entertainment, ia menjadi tokoh kunci dalam skandal Burning Sun, dinyatakan bersalah pada tahun 2020 atas tuduhan mediasi prostitusi dan penggelapan dana.
Melalui perilisan album studio kedua grup tersebut, Remember (2008) yang memuat penampilan solo darinya, Seungri mulai menampilkan citra yang lebih dewasa.
Kemudian perilisan album mini (EP) yang sukses memuncaki tangga lagu, V.V.I.P (2011), membuat Namanya melejit.
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