Fans K-Pop Rela Berburu Merchandise Edisi Terbatas? G-DRAGON Jadi Contohnya

JawaPos.com - Penggemar G-DRAGON di Indonesia antusias memburu merchandise edisi terbatas.

Koleksi hasil kolaborasi musisi BIGBANG itu dengan PEACEMINUSONE berupa Enamel Pin Set habis terjual dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diluncurkan pada 30 Oktober 2026.

Dalam industri K-Pop, merchandise telah berkembang menjadi bagian dari pengalaman fandom.

Nilainya tidak selalu ditentukan oleh fungsi barang, tetapi juga cerita di balik peluncuran, identitas visual, keterbatasan jumlah, dan keterkaitannya dengan idola.

Budaya mengoleksi merchandise sudah lama menjadi bagian dari ekosistem K-Pop.

Photocard, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai foto artis, tetapi juga menjadi objek koleksi yang memiliki desain dan edisi berbeda.

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Hal serupa berlaku untuk aksesori maupun produk kolaborasi.

Merchandise edisi terbatas juga menghadirkan unsur eksklusivitas. Ketika sebuah produk hanya tersedia dalam periode tertentu atau jumlah terbatas, kesempatan untuk memilikinya menjadi lebih spesial bagi penggemar.