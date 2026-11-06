Fans K-Pop Rela Berburu Merchandise Edisi Terbatas? G-DRAGON Jadi Contohnya

Kolaborasi McDonald's Korea dengan G-Dragon, berkembang menjadi peluncuran produk fesyen di 13 pasar Asia. (Istimewa)
JawaPos.com - Penggemar G-DRAGON di Indonesia antusias memburu merchandise edisi terbatas.
Koleksi hasil kolaborasi musisi BIGBANG itu dengan PEACEMINUSONE berupa Enamel Pin Set habis terjual dalam waktu kurang dari 24 jam setelah diluncurkan pada 30 Oktober 2026.
Dalam industri K-Pop, merchandise telah berkembang menjadi bagian dari pengalaman fandom.
Nilainya tidak selalu ditentukan oleh fungsi barang, tetapi juga cerita di balik peluncuran, identitas visual, keterbatasan jumlah, dan keterkaitannya dengan idola.
Budaya mengoleksi merchandise sudah lama menjadi bagian dari ekosistem K-Pop.
Photocard, misalnya, tidak hanya dipandang sebagai foto artis, tetapi juga menjadi objek koleksi yang memiliki desain dan edisi berbeda.
Hal serupa berlaku untuk aksesori maupun produk kolaborasi.
Merchandise edisi terbatas juga menghadirkan unsur eksklusivitas. Ketika sebuah produk hanya tersedia dalam periode tertentu atau jumlah terbatas, kesempatan untuk memilikinya menjadi lebih spesial bagi penggemar.
Karena itu, kolaborasi yang melibatkan figur dengan identitas kreatif kuat seperti G-DRAGON memiliki daya tarik tersendiri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Prediksi Skor Rennes vs Olympiakos: Tuan Rumah Andalkan Kekuatan Bermain di Roazhon Park
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Blauw-Zwart Bidik Kemenangan Tandang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Bonek Murka! Persebaya Dibantai Kendal Tornado, Uston Nawawi Gantikan Tavares?
Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia
8 Hal yang Dianggap Membosankan oleh Ekstrovert, tetapi Justru Menjadi Kebahagiaan bagi Introvert
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022