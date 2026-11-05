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Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 6 November 2026 | 05.28 WIB

Lee Seo Jin dan Ha Ji Won Reuni Setelah 23 Tahun, Peragakan Ulang Adegan Ikonik Damo

Lee Seo Jin dan Ha Ji Won melakukan reuni setelah sekitar 23 tahun dari serial drama Damo. (Allkpop) - Image

Lee Seo Jin dan Ha Ji Won melakukan reuni setelah sekitar 23 tahun dari serial drama Damo. (Allkpop)

JawaPos.com - Setelah 23 tahun berlalu, Lee Seo Jin dan Ha Ji Won kembali mempertemukan penggemar dengan kenangan salah satu drama Korea paling ikonik, Damo. Keduanya memperagakan ulang adegan emosional yang pernah membuat penonton serial drama tersebut jadi terkesan.

Reuni dua aktor pemeran Hwangbo Yoon dan Chae Ok itu akan ditayangkan dalam program variety show SBS, My Grumpy Secretary, pada Jumat, 6 November 2026.

Dikutip dari Allkpop, keduanya kembali menghidupkan adegan legendaris dengan dialog yang hingga kini masih melekat di ingatan para penggemar, yakni, "Apakah kamu terluka? Aku juga terluka."

Adegan tersebut menjadi salah satu momen paling dikenang dari serial drama Damo yang pertama kali ditayangkan MBC pada 2003.

Meski sudah lebih dari dua dekade berlalu, Lee Seo Jin dan Ha Ji Won tidak mengalami kesulitan saat membangun kembali chemistry sebagai pasangan Hwangbo Yoon dan Chae Ok.

Tatapan, ekspresi, hingga suasana emosional yang mereka tampilkan mampu menghadirkan kembali nuansa adegan aslinya. Bahkan, staf produksi yang menyaksikan proses syuting dikabarkan ikut terpukau dengan penampilan keduanya.

Lee Seo Jin dan Ha Ji Won Bongkar Cerita di Balik Syuting Damo

Selain memperagakan ulang adegan ikonik, Lee Seo Jin dan Ha Ji Won juga akan mengenang pengalaman mereka selama menjalani proses produksi Damo.

Keduanya membagikan sejumlah cerita di balik layar, termasuk proses pengambilan gambar adegan hujan yang membutuhkan tiga truk air.

Ada pula cerita mengenai adegan dengan intensitas fisik tinggi yang ternyata menyimpan pengalaman tidak biasa bagi para pemain.

Editor: Abdul Rahman
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