LISA BLACKPINK Disorot Usai Penjualan Album 'Press Play' Turun dan Merchandise Kontroversial

JawaPos.com – Lisa BLACKPINK kembali menjadi sorotan setelah penjualan mini album solo terbarunya, Press Play, memicu perdebatan di kalangan penggemar dan warganet.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (3/11), Album yang dirilis pada 23 Oktober tersebut memuat enam lagu, yakni ‘Tarantino’, ‘SaWaDiKa’, ‘V12’, ‘Cobra’, ‘Cut U Off’, dan ‘Sweat’.

Berdasarkan catatan Hanteo Chart hingga 26 Oktober, penjualan album fisik Press Play baru mencapai sedikit di atas 27.000 kopi, jauh menurun dibandingkan LALISA yang terjual lebih dari 736.000 kopi pada pekan pertama 2021 dan Alter Ego yang mencatat sekitar 167.500 kopi pada pekan pertama 2025.

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Angka penjualan tersebut menuai kritik dari sejumlah warganet yang menilai performa komersial Lisa tidak sebanding dengan statusnya sebagai bintang global.

Sementara penggemar mengingatkan bahwa data Hanteo belum mencakup seluruh penjualan melalui situs resmi LLOUD dan saluran distribusi internasional.

Perdebatan semakin meluas setelah merchandise berupa pakaian dalam hitam bernama Press Play Thong dijual melalui situs resminya dengan harga sekitar USD 25 atau setara Rp400.000, sehingga memunculkan kekhawatiran karena Lisa juga memiliki penggemar berusia di bawah umur.

Produk tersebut dinilai berbeda dari merchandise idola K-pop pada umumnya dan kembali memunculkan diskusi mengenai perubahan citra Lisa sejak tampil dalam lima pertunjukan kabaret Crazy Horse di Paris pada 2023.

Meski demikian, penurunan penjualan album fisik belum cukup untuk menyimpulkan bahwa Lisa telah kehilangan momentum karier solonya atau melewati masa kejayaannya.

Album Alter Ego sebelumnya berhasil menempati peringkat ketujuh Billboard 200, sedangkan lagu ‘SaWaDiKa' debut di posisi ke-69 Billboard Hot 100, menunjukkan bahwa Lisa masih memiliki daya saing di industri musik internasional.