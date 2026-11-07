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Penulis: Leni Setya Wati
Minggu, 8 November 2026 | 03.06 WIB

Bawa Karakter Ciptaan Masa Kecil, Jisoo Rilis Lagu 'Sun Showers' untuk Angry Birds 3

Jisoo (x @Theepopcore) - Image

Jisoo (x @Theepopcore)

JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK perluas kiprahnya di industri hiburan internasional melalui proyek musik yang berbeda dari biasanya.

Kali ini, penyanyi tersebut memperkenalkan lagu berjudul 'Sun Showers' dalam trailer terbaru film animasi The Angry Birds Movie 3.

Lagu yang ikut ditulis oleh Jisoo itu menjadi bagian dari kolaborasi spesialnya dengan film produksi Paramount Pictures yang dijadwalkan tayang pada 23 Desember 2026.

Menurut laporan Allkpop, lagu 'Sun Showers' pertama kali diperdengarkan melalui trailer resmi kedua yang dirilis Paramount Pictures.

Jisoo tidak hanya menyumbangkan vokalnya, tetapi juga terlibat dalam proses penulisan lagu. Ia ingin menghadirkan nuansa ceria dan menyenangkan yang sesuai dengan karakter film, sekaligus menciptakan musik yang membuat pendengar tersenyum dan ingin ikut menari.

Ada sentuhan personal yang membuat proyek ini semakin istimewa. Artwork 'Sun Showers' menampilkan karakter bernama Shumon, sosok kecil berbentuk gumpalan debu yang pertama kali digambar Jisoo ketika masih duduk di bangku SMP.

Karakter tersebut telah lama menjadi bagian dari imajinasi sang penyanyi, bahkan sebelum dirinya debut bersama BLACKPINK pada 2016.

Kini, kreasi masa kecilnya mendapat kesempatan untuk diperkenalkan kepada publik melalui proyek internasional.

The Angry Birds Movie 3 menjadi film ketiga dari waralaba animasi populer yang diadaptasi dari permainan video Rovio.

Film garapan sutradara John Rice ini kembali menghadirkan Jason Sudeikis sebagai Red, Josh Gad sebagai Chuck, Rachel Bloom sebagai Silver, dan Danny McBride sebagai Bomb.

Editor: Hanny Suwindari
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