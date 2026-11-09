Jennie BLACKPINK Rilis 'Someone to Hold', OST Pertama untuk Film Animasi Netflix

JawaPos.com - Jennie BLACKPINK perluas perjalanan karier solonya melalui proyek musik internasional. Pada 6 November 2026, Jennie merilis lagu berjudul 'Someone to Hold' yang menjadi bagian dari soundtrack film animasi Netflix berjudul Steps.

Rilisan ini memiliki arti khusus karena menjadi kontribusi pertama Jennie untuk soundtrack film animasi. Lagu tersebut tersedia melalui berbagai platform musik digital dan dirilis melalui label miliknya, Odd Atelier, bekerja sama dengan Columbia Records.

Mengutip laporan allkpop, 'Someone to Hold' diperkenalkan sebagai lagu utama dari soundtrack Steps. Jennie ikut menulis lagu tersebut bersama Justin Tranter, Julia Michaels, dan Jason Gill, sementara proses produksinya ditangani oleh Justin Tranter.

Mengusung inspirasi vintage dance-pop dengan sentuhan musik modern, lagu ini menggambarkan ikatan persaudaraan yang kuat antara karakter utama dalam film.

Menariknya, 'Someone to Hold' telah mendapatkan nominasi kategori Song – Animated Film dalam ajang Hollywood Music in Media Awards sebelum dirilis secara resmi.

Lagu ini juga sempat diperkenalkan melalui trailer utama Steps yang dirilis Netflix pada 15 Oktober 2026. Kehadirannya dalam trailer membuat penggemar semakin penasaran dengan keseluruhan lagu yang kini dapat dinikmati secara penuh.

Film Steps sendiri menawarkan sudut pandang berbeda dari kisah klasik Cinderella. Ceritanya berfokus pada dua saudara tiri Cinderella, Lilith dan Margot, yang selama ini dianggap sebagai tokoh antagonis.

Lilith, yang disuarakan Ali Wong, mencuri tongkat ajaib ibu peri dan tanpa sengaja membuat kerajaan jatuh ke tangan Priscilla.

Ia kemudian harus bekerja sama dengan Cinderella, yang disuarakan Amanda Seyfried, untuk menyelamatkan kerajaan sekaligus memperbaiki hubungan mereka.