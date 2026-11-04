Jennie BLACKPINK Debut sebagai Pengisi OST Film Animasi Netflix “Steps”

Jennie Blackpink (allkpop)
JawaPos.com - Jennie BLACKPINK perluas kiprahnya di industri hiburan melalui proyek musik terbaru.
Kali ini, ia dikabarkan akan menyumbangkan suara untuk soundtrack film animasi Netflix berjudul “Steps”.
Proyek tersebut menjadi pengalaman pertama Jennie mengisi OST untuk sebuah film animasi.
Menurut laporan allkpop, keterlibatan Jennie dalam “Steps” menandai langkah baru dalam perjalanan karier solonya.
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Setelah dikenal melalui aktivitas bersama BLACKPINK dan berbagai rilisan musik individu, Jennie kini mencoba menjangkau dunia perfilman melalui karya soundtrack.
“Steps” merupakan proyek film animasi Netflix yang menjadi perhatian karena melibatkan Jennie dalam jajaran musisi pengisi lagunya.
Kehadiran sang penyanyi diharapkan memberikan warna tersendiri bagi cerita sekaligus memperluas daya tarik film tersebut bagi penonton internasional.
Proyek ini juga menjadi kesempatan untuknya menunjukkan sisi musikal yang berbeda dari karya-karya sebelumnya.
Musik soundtrack memungkinkan seorang penyanyi menghadirkan emosi yang selaras dengan alur cerita dan karakter dalam film.
Keterlibatan Jennie dalam film animasi Netflix “Steps” pun menambah daftar aktivitas internasionalnya.
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