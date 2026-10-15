Keyeast Entertainment Tempuh Jalur Hukum Usai Sejumlah Artisnya Jadi Korban Deepfake

Keyeast Entertainment tidak tinggal diam setelah sejumlah artisnya menjadi korban rekayasa konten melalui AI. (Allkpop)
JawaPos.com - Agensi hiburan Korea Selatan, Keyeast Entertainment, mengambil langkah hukum terhadap penyebaran konten deepfake yang menargetkan sejumlah aktor di bawah naungannya.
Agensi tersebut menegaskan tidak akan memberikan keringanan hukuman kepada pelaku yang terbukti membuat dan menyebarkan konten manipulatif tersebut.
Dalam pernyataan resmi pada 13 Oktober, Keyeast mengungkapkan telah mengidentifikasi sejumlah kasus pembuatan dan distribusi konten deepfake berbasis kecerdasan buatan (AI).
Konten tersebut mencakup materi palsu, termasuk gambar atau video bermuatan seksual eksplisit yang menggunakan identitas para artis tanpa persetujuan mereka.
Keyeast menyatakan telah mengumpulkan bukti yang relevan dan melaporkan kasus-kasus tersebut kepada pihak berwenang. Proses hukum terhadap dugaan pelanggaran itu kini tengah berjalan.
Agensi memandang penyalahgunaan teknologi AI untuk memanipulasi identitas artis sebagai persoalan serius. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi palsu di internet, tetapi juga menyangkut martabat, reputasi, dan hak pribadi para korban.
"Kami menganggap ini sebagai masalah serius yang sangat merusak martabat dan reputasi artis kami," demikian pernyataan Keyeast, dilansir dari Allkpop.
Sebagai langkah pencegahan, Keyeast juga memperkuat pemantauan terhadap berbagai platform digital, baik komunitas daring di Korea Selatan maupun situs dan media sosial internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk mendeteksi konten bermasalah sekaligus mencegah penyebarannya semakin meluas.
Agensi turut meminta penggemar untuk membantu melaporkan unggahan yang diduga melanggar hak para artis. Laporan dari publik dinilai dapat membantu proses pengumpulan bukti dan penanganan kasus.
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