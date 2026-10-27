Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.38 WIB

Catat Tanggalnya! Unit EMP dari ZEROBASEONE Ungkap Jadwal Promosi untuk Singel Digital ‘OFF script’

Seok Matthew and Park Gun Wook ZEROBASEONE. Sumber Foto: Soompi - Image

Seok Matthew and Park Gun Wook ZEROBASEONE. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Telah dinantikan, singel digital mendatang dari unit EMP ZEROBASEONE, OFF script, telah diungkap

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), dengan anggotanya Seok Matthew and Park Gun Wook, sub unit pun dalam waktu singkat meraih perhatian

Unit EMP dari ZEROBASEONE telah mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai kembalinya mereka yang membuat penasaran

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, unit EMP ZEROBASEONE akan mengawalinya dengan merilis singel pra-rilis berjudul RUN.

Karya tersebut kabarnya merupakan sebuah kolaborasi dengan Dynamicduo, pada tanggal 4 November pukul 18.00 KST.

Jadwalnya padat, di minggu berikutnya, unit EMP ZEROBASEONE akan melakukan comeback resmi mereka dengan singel digital OFF script pada tanggal 10 November pukul 18.00 KST.

Nama dari unit ini menggabungkan huruf E dari kata Extra yang berarti melampaui hal yang biasa, dengan inisial dari nama anggota yang berasal dari negara berbahasa Inggris.

Menariknya, nama ini juga terinspirasi oleh konsep pulsa elektromagnetik (EMP), yang mencerminkan ambisi untuk menciptakan sebuah ruang.

Nama mereka persis seperti cara EMP melenyapkan semua suara di sekitarnya saat meledak, yang menarik perhatian

ZB1 dikenal sebagai boygrup Korea Selatan yang dibentuk melalui program kompetisi realitas Mnet Boys Planet dan dikelola oleh WakeOne.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sung Han Bin ZEROBASEONE Jadi Bintang Tamu UNICEF - Image
Infotainment

Sung Han Bin ZEROBASEONE Jadi Bintang Tamu UNICEF

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Hidden Trip 2 Hadirkan Kim Tae Rae, Mai dan Jung Sebi sebagai Pemandu Wisata Korea - Image
Entertainment

Hidden Trip 2 Hadirkan Kim Tae Rae, Mai dan Jung Sebi sebagai Pemandu Wisata Korea

Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.05 WIB

Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo, EP Perdana DEAD:ALIVE Rilis Oktober - Image
Music & Movie

Sung Han Bin ZEROBASEONE Siap Debut Solo, EP Perdana DEAD:ALIVE Rilis Oktober

Rabu, 23 September 2026 | 17.46 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore