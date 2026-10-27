Catat Tanggalnya! Unit EMP dari ZEROBASEONE Ungkap Jadwal Promosi untuk Singel Digital ‘OFF script’

JawaPos.com – Telah dinantikan, singel digital mendatang dari unit EMP ZEROBASEONE, OFF script, telah diungkap

Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), dengan anggotanya Seok Matthew and Park Gun Wook, sub unit pun dalam waktu singkat meraih perhatian

Unit EMP dari ZEROBASEONE telah mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai kembalinya mereka yang membuat penasaran

Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, unit EMP ZEROBASEONE akan mengawalinya dengan merilis singel pra-rilis berjudul RUN.

Karya tersebut kabarnya merupakan sebuah kolaborasi dengan Dynamicduo, pada tanggal 4 November pukul 18.00 KST.

Jadwalnya padat, di minggu berikutnya, unit EMP ZEROBASEONE akan melakukan comeback resmi mereka dengan singel digital OFF script pada tanggal 10 November pukul 18.00 KST.

Nama dari unit ini menggabungkan huruf E dari kata Extra yang berarti melampaui hal yang biasa, dengan inisial dari nama anggota yang berasal dari negara berbahasa Inggris.

Menariknya, nama ini juga terinspirasi oleh konsep pulsa elektromagnetik (EMP), yang mencerminkan ambisi untuk menciptakan sebuah ruang.

Nama mereka persis seperti cara EMP melenyapkan semua suara di sekitarnya saat meledak, yang menarik perhatian