Catat Tanggalnya! Unit EMP dari ZEROBASEONE Ungkap Jadwal Promosi untuk Singel Digital ‘OFF script’

Seok Matthew and Park Gun Wook ZEROBASEONE. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Telah dinantikan, singel digital mendatang dari unit EMP ZEROBASEONE, OFF script, telah diungkap
Dikutip dari laman Soompi, Selasa (27/10), dengan anggotanya Seok Matthew and Park Gun Wook, sub unit pun dalam waktu singkat meraih perhatian
Unit EMP dari ZEROBASEONE telah mengungkapkan detail lebih lanjut mengenai kembalinya mereka yang membuat penasaran
Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, unit EMP ZEROBASEONE akan mengawalinya dengan merilis singel pra-rilis berjudul RUN.
Karya tersebut kabarnya merupakan sebuah kolaborasi dengan Dynamicduo, pada tanggal 4 November pukul 18.00 KST.
Jadwalnya padat, di minggu berikutnya, unit EMP ZEROBASEONE akan melakukan comeback resmi mereka dengan singel digital OFF script pada tanggal 10 November pukul 18.00 KST.
Nama dari unit ini menggabungkan huruf E dari kata Extra yang berarti melampaui hal yang biasa, dengan inisial dari nama anggota yang berasal dari negara berbahasa Inggris.
Menariknya, nama ini juga terinspirasi oleh konsep pulsa elektromagnetik (EMP), yang mencerminkan ambisi untuk menciptakan sebuah ruang.
Nama mereka persis seperti cara EMP melenyapkan semua suara di sekitarnya saat meledak, yang menarik perhatian
ZB1 dikenal sebagai boygrup Korea Selatan yang dibentuk melalui program kompetisi realitas Mnet Boys Planet dan dikelola oleh WakeOne.
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