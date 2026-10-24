Tao Eks EXO dan Xu Yiyang Ungkap Alasan Rahasiakan Kelahiran Putra Selama Dua Tahun

tao dan xu yiyang https://zapzee
JawaPos.com - Tao eks EXO atau Huang Zitao, dan Xu Yiyang akhirnya ungkap keberadaan putra mereka yang selama ini tidak diperkenalkan kepada publik.
Kabar tersebut menarik perhatian penggemar setelah Xu Yiyang membagikan foto keluarga kecil mereka di media sosial.
Menurut laporan Zapzee, Xu Yiyang kemudian menjelaskan alasan pasangan tersebut memilih merahasiakan kelahiran anak mereka selama lebih dari dua tahun.
Xu Yiyang mengungkapkan bahwa dirinya melahirkan seorang putra pada 2024. Ia menjelaskan bahwa Tao sebenarnya ingin mengumumkan kabar bahagia tersebut sejak anak mereka lahir, bahkan sempat merekam video untuk memperkenalkannya kepada publik.
Namun, kondisi fisik dan emosional Xu Yiyang saat itu belum stabil sehingga ia meminta agar pengumuman tersebut ditunda.
Keduanya juga ingin menghindari tekanan dan komentar dari luar agar dapat menjalani masa awal sebagai orang tua dengan lebih tenang.
Dalam siaran langsungnya, Xu Yiyang mengaku mengalami perubahan emosional setelah melahirkan, yang turut memengaruhi hubungannya dengan Tao.
Ia menyebut bahwa kondisi tersebut membuat mereka beberapa kali mengalami pertengkaran.
Seiring berjalannya waktu, keadaan fisik dan emosionalnya berangsur membaik, sementara ia mulai kembali menjalani aktivitas profesional.
Karena putra mereka kini berusia lebih dari dua tahun dan akan segera memasuki usia sekolah, pasangan tersebut merasa sudah waktunya memperkenalkan sang anak kepada publik.
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Jawa Pos
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