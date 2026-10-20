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Abdul Rahman
Rabu, 21 Oktober 2026 | 06.56 WIB

Terungkap! Tao Eks EXO dan Xu Yiyang Ternyata Punya Anak Laki-laki Berusia 2 Tahun

Tao Eks EXO dan Xu Yiyang umumkan sudah punya berusia 2 tahun. (Allkpop) - Image

Tao Eks EXO dan Xu Yiyang umumkan sudah punya berusia 2 tahun. (Allkpop)

JawaPos.com - Mantan anggota EXO, Tao, bersama istrinya yang merupakan penyanyi sekaligus aktris asal China, Xu Yiyang, akhirnya mengungkap kabar yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. 

Pasangan tersebut mengonfirmasi telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada 2024 silam. Pengakuan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang muncul setelah mereka memperlihatkan sosok anak kecil di media sosial.

Kabar tersebut mencuri perhatian penggemar setelah Xu Yiyang mengunggah foto kebersamaannya dengan Tao dan seorang anak kecil di tepi pantai saat matahari terbenam pada 15 Oktober 2026.

Dalam foto tersebut, Xu Yiyang dan Tao eks EXO terlihat bergandengan tangan dengan anak mereka. Ia menyertai unggahan itu dengan kalimat menyentuh, "Matahari terbenam di atas laut, dan semua orang yang saya cintai berada di sisi saya," tulisnya.

Unggahan tersebut langsung memancing rasa penasaran warganet. Banyak yang mempertanyakan identitas anak kecil dalam foto itu hingga Xu Yiyang akhirnya memberikan penjelasan melalui siaran langsung pada 16 Oktober 2026.

Xu Yiyang Ungkap Alasan Sembunyikan Anak Selama Dua Tahun

Dalam siaran langsung tersebut, Xu Yiyang mengonfirmasi bahwa dirinya dan Tao telah dikaruniai seorang putra pada 2024. Ia menjelaskan bahwa mereka sengaja merahasiakan kabar kelahiran sang anak selama sekitar dua tahun.

Menurut Xu Yiyang, Tao sebenarnya sudah merekam video untuk mengumumkan kelahiran putra mereka. Namun, rencana tersebut tidak langsung diwujudkan karena Xu Yiyang merasa kondisi fisik dan emosionalnya saat itu belum cukup stabil, sebagaimana dilansir dari Allkpop. 

Keduanya memilih menjaga kehidupan keluarga dari perhatian publik agar dapat menjalani masa-masa awal sebagai orang tua dengan lebih tenang.

Kini, Xu Yiyang merasa waktunya telah tepat untuk memperkenalkan sang putra ke publik. Ia menyebut kondisinya sudah jauh lebih stabil dan dirinya telah kembali bekerja. Selain itu, putra mereka juga akan segera memasuki masa sekolah.

Editor: Abdul Rahman
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