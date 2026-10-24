Kabar Terbaru Sakura LE SSERAFIM, Absen dari Tur Eropa demi Pemulihan Kesehatan

Sakura (x @sserapics)
JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan dari Sakura LE SSERAFIM. Ia tidak tampil dalam konser grup berjudul 2026 LE SSERAFIM TOUR “PUREFLOW” IN PARIS pada 21 Oktober 2026 waktu setempat karena kondisi kesehatan yang menurun.
Menurut laporan Soompi, agensi SOURCE MUSIC mengumumkan bahwa Sakura mengalami demam tinggi secara tiba-tiba disertai kelelahan fisik.
SOURCE MUSIC menjelaskan bahwa Sakura telah diperiksa oleh tenaga medis setempat pada pagi hari sebelum konser.
Berdasarkan saran medis, ia diminta beristirahat dan memulihkan kondisinya untuk sementara waktu.
Setelah mempertimbangkan rekomendasi tersebut serta keadaan sang artis, agensi memutuskan bahwa Sakura tidak akan berpartisipasi dalam pertunjukan di Paris.
Keputusan tersebut menjadi kabar yang mengecewakan bagi penggemar, mengingat konser itu merupakan penampilan solo perdana LE SSERAFIM di Paris.
Agensi pun menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan pertunjukan tersebut.
SOURCE MUSIC juga menegaskan akan memprioritaskan pemulihan Sakura agar ia dapat kembali bertemu penggemar dalam kondisi sehat.
Ketidakhadiran Sakura terjadi ketika LE SSERAFIM sedang menjalani rangkaian tur Eropa untuk tur dunia PUREFLOW.
Sebelum tiba di Paris, grup tersebut telah menggelar konser di London pada 16 Oktober dan Amsterdam pada 18 Oktober 2026.
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Jawa Pos
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