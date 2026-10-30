Gambaran Cerita Pulang, KHW Part 400 Nadia Omara yang Viral Tembus 59 Juta Penayangan 

JawaPos.com - Konten horor berjudul Pulang – KHW Part 400 dari YouTuber Nadia Omara menjadi perbincangan warganet. Episode dari segmen Kisah Horor Wawak (KHW) tersebut menarik perhatian karena menghadirkan cerita misteri keluarga, kematian seorang perempuan, hingga rahasia kelam yang perlahan terungkap.

Video yang diunggah melalui kanal YouTube Nadia Omara pada Minggu, 25 Oktober 2026, memiliki durasi sekitar 2 jam 41 menit. Dalam beberapa hari setelah penayangan, jumlah penontonnya melonjak hingga puluhan juta kali.

Sampai dengan hari ini, Jumat (30/10), konten video tersebut telah menembus 59 juta penayangan. Popularitasnya tidak hanya terlihat di YouTube, tetapi juga memicu diskusi di platform media sosial.

Lantas, seperti apa gambaran cerita Pulang dalam KHW Part 400 yang membuat banyak orang penasaran? Berikut gambarannya

Cerita Pulang KHW Part 400 Berpusat pada Keluarga Santi dan Edo Kisah Pulang berpusat pada kehidupan rumah tangga Santi dan Edo yang memiliki seorang anak perempuan bernama Tata.

Dari luar, keluarga tersebut terlihat menjalani kehidupan yang cukup baik. Santi digambarkan sebagai sosok istri yang lembut, taat kepada suami, dan menyayangi keluarganya.

Namun, kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis itu ternyata menyimpan persoalan yang tidak banyak diketahui orang lain.

Konflik mulai berkembang setelah Santi ditemukan meninggal dunia. Dalam cerita yang disampaikan, kematiannya pada awalnya disebut sebagai tindakan bunuh diri.