Gambaran Cerita Pulang, KHW Part 400 Nadia Omara yang Viral Tembus 59 Juta Penayangan 

Pulang, KHW Part 400 Nadia Omara yang viral di media sosial tmbus angka 59 juta penayangan dalam waktu singkat. (YouTube: Nadia Omara)
JawaPos.com - Konten horor berjudul Pulang – KHW Part 400 dari YouTuber Nadia Omara menjadi perbincangan warganet. Episode dari segmen Kisah Horor Wawak (KHW) tersebut menarik perhatian karena menghadirkan cerita misteri keluarga, kematian seorang perempuan, hingga rahasia kelam yang perlahan terungkap.
Video yang diunggah melalui kanal YouTube Nadia Omara pada Minggu, 25 Oktober 2026, memiliki durasi sekitar 2 jam 41 menit. Dalam beberapa hari setelah penayangan, jumlah penontonnya melonjak hingga puluhan juta kali.
Sampai dengan hari ini, Jumat (30/10), konten video tersebut telah menembus 59 juta penayangan. Popularitasnya tidak hanya terlihat di YouTube, tetapi juga memicu diskusi di platform media sosial.
Lantas, seperti apa gambaran cerita Pulang dalam KHW Part 400 yang membuat banyak orang penasaran? Berikut gambarannya
Kisah Pulang berpusat pada kehidupan rumah tangga Santi dan Edo yang memiliki seorang anak perempuan bernama Tata.
Dari luar, keluarga tersebut terlihat menjalani kehidupan yang cukup baik. Santi digambarkan sebagai sosok istri yang lembut, taat kepada suami, dan menyayangi keluarganya.
Namun, kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis itu ternyata menyimpan persoalan yang tidak banyak diketahui orang lain.
Konflik mulai berkembang setelah Santi ditemukan meninggal dunia. Dalam cerita yang disampaikan, kematiannya pada awalnya disebut sebagai tindakan bunuh diri.
Namun, kabar tersebut justru menimbulkan sejumlah pertanyaan bagi orang-orang terdekatnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022