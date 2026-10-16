Ruben Onsu Singgung Harga Diri di Mata Anak, Alasan Harus Laporkan Sarwendah

Ruben Onsu
JawaPos.com - Ruben Onsu telah mengambil langkah hukum setelah namanya menjadi sorotan publik luas berkat unggahan Sarwendah terkait rekaman video call dirinya dengan seorang pria.
Ruben melaporkan unggahan mantan istrinya itu ke Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik. Laporan dibuat Minggu (11/10) lalu.
Keputusan Ruben membawa persoalan ini ke ranah hukum bukan tanpa alasan. Ia mengaku perlu meluruskan keadaan yang dinilai sudah keterlaluan sekaligus untuk tujuan membela harga diri.
Dalam siaran langsung di media sosial, Ruben mengungkapkan bahwa selama ini dirinya berusaha menahan diri dan tidak banyak memberikan tanggapan. Namun, ia merasa tidak bisa terus berdiam diri ketika persoalan tersebut dinilai telah melampaui batas.
"Saya berusaha untuk diam, tapi mau tidak mau saya harus luruskan karena sudah terlalu zalim," ujar Ruben.
Bagi Ruben, laporan polisi yang dibuatnya merupakan salah satu cara untuk memperjuangkan haknya di tengah polemik yang berkembang. Ia merasa perlu mengambil sikap tegas agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
Di balik langkah hukum tersebut, Ruben Onsu mengungkapkan alasan yang lebih personal. Ia mengaku ingin menjaga harga dirinya di hadapan anak-anaknya.
Menurut Ruben, persoalan ini bukan hanya menyangkut dirinya secara individu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana anak-anaknya memandang dan menghadapi situasi tersebut di kemudian hari.
"Kenapa bikin laporan? Cuma ini hal yang bisa saya lakukan untuk menjaga harga diri saya di mata anak saya," ujar Ruben Onsu.
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Jawa Pos
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