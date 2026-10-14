Profil Cha Ga Won, CEO One Hundred Label yang Terseret Penipuan Puluhan Miliar Won

CEO One Hundred Cha Ga Won. (Allkpop)
JawaPos.com - CEO One Hundred Label Cha Ga Won menjadi sorotan publik luas di industri hiburan Korea Selatan setelah menjalani sidang kasus dugaan penipuan puluhan miliar won. Dalam persidangan yang berlangsung pada 13 Oktober 2026, Cha membantah seluruh tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya.
Kasus ini menyita perhatian publik karena melibatkan dugaan transaksi bisnis yang memanfaatkan hak kekayaan intelektual (intellectual property/IP) artis K-Pop. Selain itu, perkara tersebut muncul di tengah berbagai perselisihan kontrak dan persoalan pembayaran yang melibatkan sejumlah artis di bawah naungan One Hundred dan agensi afiliasinya.
Cha Ga Won bukan sosok yang muncul begitu saja di industri musik Korea Selatan. Sebelum membangun bisnis di dunia hiburan, ia dikenal sebagai pengusaha di sektor properti. Perjalanannya memperluas bisnis ke industri K-Pop kemudian membawanya mengelola perusahaan yang menaungi sejumlah nama artis K-Pop dengan nama besar.
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Cha Ga Won merupakan pengusaha Korea Selatan yang memiliki latar belakang bisnis properti dan pengembangan real estat. Ia juga menjabat sebagai pimpinan perusahaan properti p_Arc Group sebelum memperluas kiprahnya ke industri hiburan.
Namanya semakin dikenal setelah mendirikan One Hundred bersama rapper sekaligus produser musik MC Mong pada Desember 2023. Perusahaan tersebut dibangun untuk menaungi bisnis hiburan dan mengembangkan portofolio artis melalui sejumlah label di bawahnya.
Langkah Cha memasuki industri K-Pop memperlihatkan upayanya menggabungkan bisnis hiburan dengan pengelolaan aset intelektual artis. Dalam industri musik Korea Selatan, IP dapat mencakup hak atas karya musik, penampilan, merchandise, hingga berbagai produk komersial yang berkaitan dengan identitas seorang artis.
Model bisnis tersebut memiliki potensi pendapatan besar, tetapi juga membutuhkan kejelasan kontrak, kepemilikan hak, serta kesepakatan yang dapat dijalankan seluruh pihak.
One Hundred berkembang menjadi perusahaan induk yang menaungi sejumlah label, termasuk Big Planet Made Entertainment dan INB100. Melalui perusahaan-perusahaan tersebut, nama Cha Ga Won semakin dekat dengan sejumlah artis K-Pop papan atas.
Big Planet Made Entertainment pernah menaungi Taemin dari SHINee, VIVIZ, Lee Mu-jin, Lee Seung-gi, serta grup THE BOYZ. Sementara itu, INB100 menjadi rumah bagi Chen, Baekhyun, dan Xiumin yang dikenal sebagai anggota EXO-CBX.
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