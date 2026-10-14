Patricia Gouw Ungkap Alasan Kini Jarang Keluar Rumah

JawaPos.com - Patricia Gouw kini lebih selektif menghabiskan waktu di luar rumah jika tidak ada keperluan penting. Di tengah kesibukannya sebagai model, presenter, dan ibu, ia lebih memilih memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat serta menikmati momen kebersamaan dengan keluarga di rumah.

Bagi Patricia, rumah bukan sekadar tempat untuk melepas lelah setelah bekerja. Hunian juga menjadi ruang untuk memulihkan energi, sehingga kenyamanan dan suasana di dalamnya memiliki arti penting dalam menunjang kesehariannya.

Patricia Gouw mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih berhati-hati dalam membagi energi. Ia tidak lagi merasa harus selalu keluar rumah ketika tidak memiliki agenda pekerjaan.

“Semakin ke sini, kayaknya memang lebih bijak kita membagikan energi kita. Kalau nggak kerja, aku nggak keluar rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget aku juga nggak nongkrong," kata Patricia dalam acara peluncuran TCL bersama Informa Electronics di Jakarta.

Pilihan tersebut memperlihatkan bagaimana Patricia menempatkan waktu istirahat sebagai bagian penting dari rutinitasnya. Ketika aktivitas profesional semakin padat, memiliki ruang pribadi yang nyaman menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Patricia Gouw Utamakan Rumah yang Nyaman dan Estetik Selain menjadikan rumah sebagai tempat beristirahat, Patricia juga memperhatikan tampilan interior dan pemilihan perlengkapan rumah tangga. Bekerja di industri fashion, lifestyle, dan kecantikan membuatnya terbiasa memperhatikan aspek visual, termasuk suasana hunian.

Menurut Patricia, rumah yang nyaman idealnya tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menghadirkan suasana yang menyenangkan. Sebab, lingkungan tempat tinggal turut memengaruhi pengalaman seseorang ketika beristirahat setelah menjalani aktivitas.

“Karena saya bekerja di dunia fashion dan lifestyle, kalau rumah nggak estetik kayaknya kesal," aku Patricia.