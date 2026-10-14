Patricia Gouw Ungkap Alasan Kini Jarang Keluar Rumah

Patricia Gouw dalam sebuah acara talkshow. (Istimewa)
JawaPos.com - Patricia Gouw kini lebih selektif menghabiskan waktu di luar rumah jika tidak ada keperluan penting. Di tengah kesibukannya sebagai model, presenter, dan ibu, ia lebih memilih memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat serta menikmati momen kebersamaan dengan keluarga di rumah.
Bagi Patricia, rumah bukan sekadar tempat untuk melepas lelah setelah bekerja. Hunian juga menjadi ruang untuk memulihkan energi, sehingga kenyamanan dan suasana di dalamnya memiliki arti penting dalam menunjang kesehariannya.
Patricia Gouw mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih berhati-hati dalam membagi energi. Ia tidak lagi merasa harus selalu keluar rumah ketika tidak memiliki agenda pekerjaan.
“Semakin ke sini, kayaknya memang lebih bijak kita membagikan energi kita. Kalau nggak kerja, aku nggak keluar rumah. Kalau nggak perlu-perlu banget aku juga nggak nongkrong," kata Patricia dalam acara peluncuran TCL bersama Informa Electronics di Jakarta.
Pilihan tersebut memperlihatkan bagaimana Patricia menempatkan waktu istirahat sebagai bagian penting dari rutinitasnya. Ketika aktivitas profesional semakin padat, memiliki ruang pribadi yang nyaman menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.
Selain menjadikan rumah sebagai tempat beristirahat, Patricia juga memperhatikan tampilan interior dan pemilihan perlengkapan rumah tangga. Bekerja di industri fashion, lifestyle, dan kecantikan membuatnya terbiasa memperhatikan aspek visual, termasuk suasana hunian.
Menurut Patricia, rumah yang nyaman idealnya tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menghadirkan suasana yang menyenangkan. Sebab, lingkungan tempat tinggal turut memengaruhi pengalaman seseorang ketika beristirahat setelah menjalani aktivitas.
“Karena saya bekerja di dunia fashion dan lifestyle, kalau rumah nggak estetik kayaknya kesal," aku Patricia.
Pernyataan tersebut menggambarkan pandangannya terhadap kenyamanan rumah sebagai bagian dari kualitas hidup. Baginya, menyediakan ruang istirahat yang menyenangkan merupakan hal yang layak diprioritaskan setelah menjalani berbagai kesibukan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022