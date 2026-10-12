Billy Syahputra Persoalkan Beredarnya Rekaman CCTV yang Memperlihatkan Anaknya

Billy Syahputra. (Instagram: bilsky16)
JawaPos.com - Billy Syahputra berencana mengambil langkah hukum menyusul beredarnya rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan anaknya di media sosial. Presenter sekaligus komedian itu mempersoalkan penyebaran video tersebut karena melibatkan anak yang masih kecil dan tidak berkaitan langsung dengan persoalan orang dewasa.
Menurut kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, Billy telah menandatangani surat kuasa untuk menindaklanjuti dugaan penyebaran rekaman CCTV tersebut. Langkah hukum yang disiapkan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Persoalan ini bermula dari perseteruan Billy dengan pengelola fasilitas di pantai Dreamland, Bali. Peristiwa tersebut sempat menjadi perbincangan publik, yang dipicu oleh biaya penggunaan toilet sebesar Rp10 ribu.
Billy mengaku didorong oleh penjaga toilet saat sedang memegangi anaknya. Beredarnya rekaman CCTV diduga sebagai bantahan atau untuk menunjukkan bukti tidak ada aksi dorong sebagaimana sempat disampaikan adik mendiang Olga Syahputra.
Billy kini memilih mengalihkan perhatian dari perdebatan mengenai biaya toilet dan aksi dorong. Ia lebih mempersoalkan beredarnya rekaman yang menampilkan anaknya di media sosial.
Kuasa hukum Billy, Fahmi Bachmid, mengatakan kliennya telah memberikan sejumlah bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan anaknya dipublikasikan melalui media sosial.
"Saya mendapatkan data, foto, video dari Billy bahwa anaknya di-publish di media sosial. Persoalannya di situ," ujar Fahmi Bachmid.
Menurut Fahmi, keberadaan anak kecil dalam rekaman tersebut menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian tersendiri. Ia menilai, anak yang tidak memahami persoalan orang dewasa seharusnya tidak ikut terseret dalam polemik yang sedang berlangsung.
"Ada seorang anak kecil yang tidak tahu-menahu dengan persoalan orang dewasa, tiba-tiba di-publish," katanya.
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