Dihujat Usai Go Public dengan T.O.P, Nana: Apa Kesalahan Besar Saya?

Nana (x @kpopnews2_)
JawaPos.com - Nana angkat bicara setelah hubungannya dengan T.O.P, menuai berbagai komentar negatif.
Hubungan asmara keduanya yang sebelumnya dikonfirmasi kepada publik justru memicu perdebatan di kalangan penggemar.
Menghadapi kritik yang semakin ramai, Nana memilih menyampaikan perasaannya secara terbuka melalui unggahan media sosial pada 5 November 2026.
Mengutip laporan Zapzee, Nana menuliskan pesan panjang yang ditujukan kepada orang-orang yang mengaku sebagai penggemarnya, tetapi sengaja melontarkan komentar jahat karena keputusan sang aktris untuk mengumumkan hubungan asmara.
Ia meminta mereka mempertimbangkan kembali ekspektasi terhadap seorang selebriti dan menghormati kebebasan seseorang dalam menentukan kehidupan pribadinya.
Nana juga mempertanyakan alasan dirinya harus menerima hujatan hanya karena menjalin hubungan dengan seseorang.
Ia mengungkapkan bahwa selama 17 tahun berkarier di industri hiburan, dirinya selalu berusaha bekerja dengan tulus dan bertanggung jawab.
Nana bahkan mempertanyakan apakah keputusan pribadinya telah menyebabkan kerugian bagi orang lain atau melakukan sesuatu yang secara moral dianggap salah.
Nana menegaskan bahwa hubungan asmara dan keputusan untuk mengumumkannya merupakan bagian dari kehidupan pribadi yang tidak seharusnya menjadi alasan untuk meminta maaf.
Meski begitu, ia menyampaikan penyesalan karena penggemar yang benar-benar mendukung dan menghormatinya justru ikut menerima komentar menyakitkan.
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Jawa Pos
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