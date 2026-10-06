Batal Rujuk, Audi Marissa dan Anthony Xie Pisah Rumah Lagi?

Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir ke sidang cerai perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (istimewa)
JawaPos.com - Rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie kembali menjadi sorotan setelah keputusan rujuk yang sebelumnya disepakati dalam mediasi perceraian akhirnya batal atau dinyatakan tidak berlaku. Audi selaku penggugat memilih melanjutkan proses perceraian yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Situasi tersebut membuat publik kembali mempertanyakan kondisi rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie, termasuk apakah keduanya kembali tinggal terpisah setelah sebelumnya sempat memutuskan untuk hidup satu rumah lagi.
Sebelumnya, Audi dan Anthony memang sempat kembali tinggal bersama dalam satu rumah setelah sepakat rujuk dalam sidang mediasi yang berlangsung pada Jumat, 25 September 2026. Kesepakatan tersebut bahkan telah ditandatangani dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, perkembangan terbaru justru berbeda. Pada persidangan hari ini, Selasa, 6 Oktober 2026, rencana pencabutan gugatan cerai tidak jadi dilakukan karena Audi Marissa memilih meneruskan ke pokok perkara gugatan cerai.
Lantas, apakah keputusan batal rujuk itu juga membuat Audi Marissa dan Anthony Xie kembali pisah rumah?
Ditanya hal tersebut, kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, menyatakan belum bisa memastikan hal tersebut. Ia mengaku perlu lebih dulu menanyakan kondisi terbaru kepada kliennya.
“Wah, soal itu saya tanyakan dulu ke klien. Karena ini masih sidang pertama setelah mediasi kemarin,” kata Rendi Rumapea saat ditemui di PN Jakarta Selatan.
Rendi mengatakan dirinya belum sempat berbicara secara mendalam dengan Anthony mengenai perkembangan terbaru dalam kehidupan pribadi mereka setelah keputusan rujuk dibatalkan.
“Saya belum ngobrol detail soal perasaan dia seperti apa. Mungkin setelah ini akan ngobrol,” lanjutnya.
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