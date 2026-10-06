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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.10 WIB

Lee Chung Ah Mundur, Jo Bo Ah Ditawari Peran Utama di The Obedient Killer

jo bo ah (x @tang_kira) - Image

jo bo ah (x @tang_kira)

JawaPos.com – Jo Bo Ah berpotensi mengambil alih peran Lee Chung Ah dalam drama Korea terbaru The Obedient Killer.

Kabar tersebut muncul setelah Lee Chung Ah memutuskan untuk mundur dari proyek karena kondisi yang menyulitkannya menjalani rangkaian adegan aksi dalam drama.

Jo Bo Ah kini telah menerima tawaran untuk memainkan karakter yang sebelumnya dipercayakan kepada Lee Chung Ah.

Menurut laporan Soompi, agensi Jo Bo Ah pada 2 Oktober 2026 mengonfirmasi bahwa sang aktris baru saja menerima tawaran casting untuk The Obedient Killer dan saat ini masih mempertimbangkannya.

Dengan demikian, belum ada keputusan final mengenai apakah Jo Bo Ah akan resmi bergabung dalam jajaran pemeran drama tersebut.

Berlatar tahun 1970-an hingga 1980-an, The Obedient Killer menceritakan seorang perempuan yang sejak awal hanya memiliki satu tujuan dalam hidup, yakni menjadi istri dan ibu yang sempurna.

Namun, kehidupannya berubah setelah perceraian membuatnya harus mencari pekerjaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya demi bertahan hidup.

Jika menerima tawaran tersebut, Jo Bo Ah akan memerankan Lee Hwa Ra, karakter yang dikenal dengan nama kode “Miss Lee”.

Peran tersebut sebelumnya telah diberikan kepada Lee Chung Ah, tetapi sang aktris harus meninggalkan proyek setelah mengalami kecelakaan mobil pada Agustus lalu. Cedera akibat kecelakaan tersebut dilaporkan memperburuk kondisi punggung yang sudah ada sebelumnya.

Keputusan Lee Chung Ah untuk mundur berkaitan dengan tuntutan adegan aksi dalam drama. Dengan banyaknya adegan laga yang harus dijalani karakter Lee Hwa Ra, kondisi tersebut membuat proses syuting menjadi sulit bagi sang aktris.

Editor: Hanny Suwindari
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