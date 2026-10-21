Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah di Drama The Obedient Killer, Syuting Dimulai

JawaPos.com - Jo Bo Ah resmi bergabung dalam drama terbaru The Obedient Killer. Menurut laporan Soompi, agensi Jo Bo Ah mengonfirmasi bahwa sang aktris mulai mengikuti proses syuting pada 17 Oktober.

Ia mengambil alih peran yang sebelumnya dipercayakan kepada Lee Chung Ah, yang terpaksa mundur dari proyek tersebut karena cedera.

Jo Bo Ah akan memerankan Lee Hwa Ra, karakter yang dikenal dengan nama sandi “Miss Lee”. Kehadirannya diharapkan membawa warna baru dalam cerita yang menggabungkan unsur aksi dan noir.

Meski harus bergabung setelah proses produksi berjalan, Jo Bo Ah menyatakan melalui agensinya bahwa ia akan berusaha memberikan penampilan terbaik untuk drama tersebut.

Sebelumnya, Lee Chung Ah dipilih untuk memainkan karakter Lee Hwa Ra. Namun, ia mengalami kecelakaan mobil yang memperburuk kondisi punggungnya.

Karena drama ini melibatkan banyak adegan aksi fisik, sang aktris akhirnya memutuskan mundur setelah mempertimbangkan kondisinya dan berdiskusi dengan tim produksi.

The Obedient Killer mengambil latar era 1970-an hingga 1980-an. Ceritanya berpusat pada Go Dal Bun, perempuan yang awalnya bercita-cita menjadi istri dan ibu ideal.

Ketika kehidupannya berubah di luar rencana, ia harus mencari pekerjaan dan menghadapi situasi baru yang membawanya ke perjalanan hidup tak terduga.

Drama ini ditulis oleh Joo Hwa Mi, yang dikenal lewat The Atypical Family, dan disutradarai Lee Jeong Heum, yang pernah menggarap Inspector Koo serta Our Movie. Proyek tersebut juga melibatkan Kang Eun Kyung, kreator di balik Dr. Romantic dan Gyeongseong Creature.