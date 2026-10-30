Bertabur Bintang, The Obedient Killer Siap Hadirkan Aksi Kim Da Mi dan Jo Bo Ah pada 2027

JawaPos.com - Kim Da Mi dan Jo Bo Ah siap tunjukkan sisi berbeda melalui drama Korea terbaru berjudul The Obedient Killer. Dikutip dari Soompi, TVING mengumumkan jajaran pemain yang turut bergabung dalam serial bergenre noir aksi tersebut.

Selain Kim Da Mi dan Jo Bo Ah, drama ini juga menghadirkan Jo Aram, Kim Jae Wook, serta Nam Yoon Su. Proyek ini dijadwalkan tayang perdana pada 2027 dan menjadi salah satu drama yang menarik perhatian pencinta serial Korea.

Cerita berpusat pada Go Dal Boon, karakter yang diperankan Kim Da Mi. Ia awalnya menjalani kehidupan biasa dengan impian menjadi istri dan ibu yang ideal.

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Namun, setelah mengalami perceraian, hidupnya berubah ketika ia menerima pekerjaan dari sebuah organisasi mencurigakan demi mendapatkan kembali hak asuh atas putrinya.

Dengan nama kode Miss Go, Dal Boon memasuki dunia berbahaya yang jauh berbeda dari kehidupan yang selama ini diimpikannya.

Jo Bo Ah akan memerankan Miss Lee, pemimpin tim yang dikenal memiliki kemampuan dan ketegasan dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, Jo Aram berperan sebagai Miss Gye, anggota tim yang menjadi pencair suasana. Kehadiran dua karakter tersebut akan memperkaya dinamika cerita, terutama ketika mereka harus menjalankan misi di tengah situasi yang penuh risiko dan ketidakpastian.

Aktor Kim Jae Wook juga akan tampil dalam penampilan spesial sebagai Chief Cha, sosok pendiam yang sulit ditebak dan menyimpan tujuan misterius.

Adapun Nam Yoon Su memerankan Jung Jung Won, seorang detektif pemula yang berpotensi membawa ketegangan baru dalam cerita. Pertemuan karakter-karakter dengan kepentingan berbeda ini menjadi salah satu elemen yang membuat konflik The Obedient Killer patut dinantikan.