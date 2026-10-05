Ayu Ting Ting Makin Lengket dengan Keluarga Kevin Gusnadi

JawaPos.com - Ayu Ting Ting terlihat semakin dekat dengan keluarga sang kekasih, Kevin Gusnadi. Kedekatan itu terlihat dalam sebuah momen ketika Ayu menghabiskan waktu bersama Kevin dan kedua orang tuan Kevin yang kemudian diabadikan melalui unggahan di akun media sosial.

Dalam foto yang dibagikan Kevin melalui Instagram, Ayu tampak berdiri bersama Kevin dan kedua orang tuanya. Ayu terlihat merangkul ibunda Kevin, sementara Kevin Gusnadi terlihat berada di samping sang ayahanda.

Keempatnya kompak tersenyum menghadap kamera. Suasana hangat juga terlihat dari cara Ayu dan ibunda Kevin berpose yang tampak sangat akrab tanpa menunjukkan jarak.

Ibu Kevin bahkan terlihat memegang tubuh Ayu ketika keduanya berfoto bersama. Momen tersebut memberikan gambaran mengenai pertemuan Ayu dengan keluarga Kevin yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.

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Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keakraban antara Ayu Ting Ting dengan keluarga Kevin Gusnadi. Selama ini, lebih banyak Kevin yang berusaha mendekatkan diri kepada keluarga penyanyi dangdut yang melejit berkat tembang Alamat Palsu.

Kevin juga menandai akun Instagram Ayu Ting Ting dalam Instagram Story yang dibagikannya, lengkap dengan emoji hati. Unggahan tersebut kembali membuat kebersamaan keduanya menjadi perhatian publik.

Kedekatan Ayu dan Kevin memang bukan kali pertama terlihat publik. Keduanya sudah lumayan sering membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Pertemuan dengan keluarga Kevin juga terjadi tidak lama sebelum Kevin menghadiri acara keluarga Ayu. Pada Minggu (4/10), Kevin juga terlihat datang ke perayaan ulang tahun ke-54 Umi Kalsum yang digelar di lapangan padel.