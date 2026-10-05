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Aulia Ramadhani
Senin, 5 Oktober 2026 | 20.16 WIB

Seru! ALLDAY PROJECT Tampil dengan Formasi Lengkap di Acara Amazing Saturday

ALLDAY PROJECT (Soompi) - Image

ALLDAY PROJECT (Soompi)

JawaPos.com - Grup vocal Korea ternama ALLDAY PROJECT kabarnya akan hadir di acara hits Amazing Saturday. 

Dikutip dari Soompi pada Senin (5/10), sebuah cuplikan menarik dirilis untuk episode minggu depan yang diannti penggemar.

Menunjukkan keseruan, cuplikan acara menampilkan kelima anggota ALLDAY PROJECT sebagai bintang tamu.

Cuplikan yang baru dirilis ini diawali dengan Annie yang bercerita bahwa saat masih menjadi trainee, Woochan pernah berkata ingin tampil di Amazing Saturday setelah mereka debut.

Pembawa acara Boom kemudian mengungkapkan bahwa ALLDAY PROJECT akan bertanding melawan para pengisi acara Amazing Saturday.

Namun, terlepas dari semangat kompetitif Youngseo yang tinggi dan tekad para anggota ALLDAY PROJECT untuk menang.

Yang jadi hal menarik, mereka justru kesulitan menghadapi berbagai permainan dalam acara seru itu.

Sementara Tarzzan membuat semua orang tertawa dengan tingkah jenakanya, Bailey dengan nada bercanda mengaku tidak pandai berbahasa Korea.

Mereka melakukan hal itu demi mendapatkan keuntungan saat permainan berlangsung, yang menjadi hal menarik. 

Editor: Candra Mega Sari
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