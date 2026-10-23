Annie ALLDAY PROJECT Pamer Foto di Depan Billboard Shinsegae, Visual CRASH Jadi Sorotan

JawaPos.com - Annie ALLDAY PROJECT, menarik perhatian setelah membagikan foto dirinya di depan billboard raksasa Shinsegae Department Store di Myeongdong, Seoul.

Dalam unggahan Instagramnya, Annie terlihat berpose dengan tangan bersilang di depan layar yang menampilkan gambar dirinya bersama anggota ALLDAY PROJECT lainnya.

Momen tersebut menjadi sorotan karena visual yang terpampang merupakan bagian dari video musik terbaru mereka, CRASH.

Menurut laporan allkpop, layar besar bernama Shinsegae Square itu menampilkan foto individu Annie, gambar grup, serta kode QR untuk mempromosikan rilisan terbaru ALLDAY PROJECT.

Annie turut menyertakan emoji hati dalam unggahannya, sementara penampilannya yang santai dengan kacamata hitam memberikan kesan percaya diri.

Foto tersebut juga memperlihatkan bagaimana karya musik grupnya mendapat ruang di salah satu media visual ikonik di pusat kota Seoul.

Shinsegae Square merupakan fasad media berukuran besar di bagian luar gedung Shinsegae Department Store cabang utama.

Layar yang diperkenalkan pada November 2024 itu memiliki ukuran sekitar tiga lapangan basket dan sebelumnya telah menampilkan konten dari sejumlah merek mewah serta artis ternama, termasuk G-Dragon dan BTS.

Penayangan video musik ALLDAY PROJECT menjadi momen tersendiri bagi grup tersebut karena karya mereka turut hadir di layar ikonik itu.