Mantan Member Stellar Minhee Segera Naik Pelaminan, Ini Pesan Manisnya untuk Penggemar

minhee (dispatch)
JawaPos.com – Mantan member girl group Stellar, Minhee. Ia mengumumkan rencana pernikahannya melalui media sosial pada 1 September 2026 dengan membagikan sejumlah foto prewedding.
Dalam unggahan tersebut, Minhee juga menyertakan angka “26.9.12” yang diduga menunjukkan tanggal pernikahannya, yakni 12 September 2026. Kabar tersebut dilaporkan oleh Dispatch.
Minhee mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan sosok yang membuatnya merasa nyaman dan mampu tertawa lebih banyak ketika bersama.
Hubungan tersebut kemudian membawanya pada keputusan untuk menghabiskan sisa hidup bersama sang pasangan.
“Saya bertemu dengan orang yang baik dan membuat saya merasa paling nyaman serta banyak tertawa ketika bersama, dan saya memutuskan untuk menghabiskan hidup bersamanya,” ungkap Minhee seperti dikutip Dispatch.
Meski merasa sedikit malu untuk membagikan kabar bahagia tersebut setelah sekian lama, Minhee mengaku sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan kepadanya.
Ia juga meminta para penggemar dan orang-orang yang selama ini mendukungnya untuk memberikan doa serta ucapan selamat atas babak baru dalam kehidupannya.
Minhee turut menyampaikan tekadnya untuk menjalani kehidupan setelah menikah dengan penuh kebahagiaan.
Ia mengatakan akan menjalani awal yang baru dengan indah dan bahagia, serta berjanji akan menyimpan ucapan selamat yang diterimanya sebagai kenangan berharga untuk waktu yang sangat lama.
Sebelum memasuki kehidupan baru, Minhee dikenal sebagai salah satu member Stellar, girl group yang debut pada 2011.
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Jawa Pos
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