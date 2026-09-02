N-Team Siap Comeback dengan ‘Mark on Me’, Hadirkan Cerita Cinta dalam ‘Wolf DNA’

N-Team comeback (dispatch)
JawaPos.com – N-Team memperluas dunia cerita mereka melalui mini album Korea kedua berjudul ‘Mark on Me’.
Berdasarkan laporan Dispatch, grup tersebut akan merilis album ini pada 8 September 2026 dan telah memperkenalkan tracklist melalui media sosial pada 1 September.
Foto yang dirilis menampilkan daftar lagu sekaligus kredit para musisi yang terlibat dalam proyek terbaru mereka.
‘Mark on Me’ menghadirkan sisi emosional baru dari identitas N-Team, ‘Wolf DNA’, dengan memasukkan tema cinta ke dalam narasi mereka.
Album ini menggambarkan perjalanan seekor serigala yang sebelumnya mengasingkan diri setelah merasa ditolak dunia, kemudian bertemu dengan sosok yang dianggap sebagai takdirnya.
Pertemuan tersebut perlahan mengubah cara sang serigala memandang kehidupan dan perasaannya.
Mini album ini berisi enam lagu, yakni ‘Mark on Me’ sebagai lagu utama, ‘Good Boy’, ‘Love Jang’, ‘Accelerate’, ‘Empty’, dan ‘Night to Howl!’.
Beragam genre seperti pop, hip-hop, R&B, hingga rock turut mewarnai keseluruhan album.
Lagu utama menggambarkan keinginan tulus seekor serigala untuk dijinakkan, sedangkan ‘Good Boy’ memperlihatkan perpaduan antara kepolosan dan sisi liar yang menjadi karakter khas narasi mereka.
Sejumlah lagu lainnya juga menawarkan cerita dengan warna berbeda. ‘Love Jang’ membawa kembali nuansa romantis era 1990-an ketika perasaan dituangkan dalam buku catatan dan diberikan kepada seseorang yang disukai.
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Jawa Pos
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