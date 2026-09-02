Tutup Perjalanan 7 Tahun, Kelly Clarkson Bawakan ‘Golden’ dari ‘K-Pop Demon Hunters’

JawaPos.com – Perjalanan ‘The Kelly Clarkson Show’ akhirnya mencapai penghujungnya setelah mengudara selama tujuh tahun. Episode terakhir program talk show NBC tersebut tayang pada 1 September waktu Korea.

Sebagai penutup yang berkesan, Kelly Clarkson memilih membawakan sejumlah lagu populer miliknya sekaligus memberikan kejutan lewat lagu dari film Netflix K-Pop Demon Hunters, sebagaimana dilaporkan Dispatch.

Dalam episode ‘Kelly Clarkson by Request’, Clarkson mengajak penonton bernostalgia melalui berbagai lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya.

Ia juga menghadirkan segmen populer ‘Kellyoke’, perpaduan nama Kelly dan karaoke, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu bagian favorit pemirsa.

Untuk penampilan terakhirnya, Clarkson memilih lagu ‘Golden’ setelah lagu tersebut disebut sebagai karya yang paling banyak diminta penonton untuk dibawakan dalam sejarah acara.

Clarkson kembali menunjukkan kekuatan vokalnya ketika menyanyikan ‘Golden’ secara langsung. Tak hanya membawakan melodi dengan penuh tenaga, ia juga melantunkan bagian berbahasa Korea dalam lagu tersebut dengan pelafalan yang mendapat perhatian.

Video penampilannya kemudian mendapatkan respons besar di YouTube dan telah melampaui 1,3 juta penayangan hanya dalam satu hari setelah dirilis.

‘Golden’ merupakan lagu yang dinyanyikan oleh grup virtual HUNTR/X dalam film animasi Netflix K-Pop Demon Hunters. Lagu tersebut dibawakan oleh Lee Jae, Audrey Nuna, dan Rei Ami.

Popularitasnya turut mengantarkan karya tersebut meraih berbagai penghargaan besar, termasuk kategori Best Animated Feature di Golden Globes 2026 dan Best Original Song di Academy Awards.