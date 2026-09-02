Jung Hae-in dan Shin Se-kyung Dipertemukan sebagai Kekasih Lama di ‘Love Virus’ 

JawaPos.com – Jung Hae-in dan Shin Se-kyung akan dipertemukan dalam drama romantis terbaru TVING berjudul Love Virus. Tim produksi mengumumkan pada 1 September bahwa keduanya akan berperan sebagai pasangan yang telah menjalin hubungan selama sembilan tahun. Kabar tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi dan diberitakan oleh Dispatch.

Love Virus mengangkat kisah pasangan yang telah lama bersama dan mulai menghadapi persimpangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.

Keduanya kemudian memutuskan bertemu dengan orang-orang baru agar tidak menyimpan perasaan atau penyesalan terhadap lawan jenis lain setelah menikah. Situasi tersebut menjadi awal konflik sekaligus perjalanan emosional yang akan mereka jalani.

Jung Hae-in memerankan Ha Do-woon, seorang pengacara sekaligus putra tunggal dari keluarga kaya. Memiliki penampilan menarik, kemampuan mumpuni, serta kemampuan atletik, Do-woon dikenal sebagai sosok yang selalu berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya.

Namun, hubungan panjang yang telah dijalaninya akan membawanya menghadapi sisi kehidupan yang tidak sesederhana pencapaiannya selama ini.

Sementara itu, Shin Se-kyung dipercaya memerankan Kang Chae-rin, seorang dokter gigi yang bekerja sebagai karyawan. Sejak masa sekolah, Chae-rin telah menjadi pusat perhatian berkat parasnya.

Ia menjalani kehidupan yang nyaris tidak kekurangan apa pun, tetapi perlahan mulai merasakan kejenuhan terhadap kehidupan yang selama ini berjalan di jalur yang sama.

Drama ini akan diarahkan oleh Kim Seok-yoon dan Choi Bo-yoon, yang sebelumnya dikenal melalui karya seperti More Beautiful Than Heaven dan My Liberation Journal.

Sementara itu, naskahnya ditulis oleh Choi Soo-young dan Nam In-young, yang pernah menggarap Love War dan My ID is Gangnam Beauty.

Dengan kisah tentang pasangan yang telah bersama selama sembilan tahun namun mulai mempertanyakan pilihan hidup mereka, Love Virus diprediksi menghadirkan romansa yang tidak hanya manis, tetapi juga penuh dilema.