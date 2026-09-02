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Leni Setya Wati
Rabu, 2 September 2026 | 20.44 WIB

14 Tahun Jadi DJ, Kim Shin-young Ambil Cuti Tiga Bulan dari ‘Hope at Noon’

kim shin young (dispatch) - Image

kim shin young (dispatch)

JawaPos.com – Kim Shin-young memutuskan untuk sementara meninggalkan program radio yang telah menemaninya selama 14 tahun.

Mengutip laporan Dispatch, Kim Shin-young mengumumkan keputusan tersebut melalui siaran Hope at Noon with Kim Shin-young di MBC FM4U yang tayang pada 31 Agustus.

Ia menyampaikan bahwa dirinya akan mengambil cuti selama tiga bulan untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya.

Dalam siaran tersebut, Kim Shin-young mengenang perjalanan panjangnya sebagai DJ. Ia mengatakan bahwa dirinya mulai memandu program itu ketika berusia 30 tahun dan kini telah berlalu 14 tahun.

Setelah menjalani perjalanan yang cukup panjang, ia mulai mempertanyakan bagaimana dirinya ingin merancang dan membentuk kehidupan di masa mendatang.

Keputusan untuk beristirahat juga berkaitan dengan kesibukannya membangun perusahaan sendiri. Kim Shin-young mengungkapkan bahwa setelah memulai bisnis tersebut, ia bahkan kesulitan memenuhi jadwal pertemuan.

Kondisi itu akhirnya membuatnya mengambil keputusan untuk meletakkan mikrofon sementara waktu dan memberikan perhatian lebih besar pada perusahaan yang sedang dikembangkannya, sebagaimana diberitakan Dispatch.

Tak hanya urusan pekerjaan, Kim Shin-young juga ingin menggunakan masa cutinya untuk kembali memperhatikan kondisi dirinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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