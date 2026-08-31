Persidangan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Berlanjut, Nam Kyung-ju Hadapi Sidang Juri



JawaPos.com – Pengadilan Distrik Pusat Seoul menggelar sidang pendahuluan pertama untuk Nam Kyung-ju pada 26 Agustus 2026. Dikutip dari dispatch, Aktor musikal tersebut didakwa atas tuduhan melakukan hubungan seksual dengan seorang bawahan.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Eom Ki-pyo dari Divisi Kriminal 29, pihak kuasa hukum Nam Kyung-ju meminta agar kasus tersebut diperiksa melalui sidang juri.

Permintaan tersebut diajukan agar para juri dapat memberikan penilaian mengenai apakah Nam Kyung-ju dan korban memang berada dalam hubungan perlindungan dan pengawasan seperti yang menjadi salah satu poin penting dalam perkara.

Namun, pihak korban menyatakan keberatan terhadap persidangan juri. Mereka merujuk pada sejumlah preseden yang menyebut bahwa persidangan juri dapat dikecualikan dalam perkara yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

Pengadilan akhirnya menerima permohonan dari pihak Nam Kyung-ju dan memutuskan persidangan dengan partisipasi juri akan digelar pada 27 dan 30 November.

Dalam sistem ini, warga sipil bertindak sebagai anggota juri dan memberikan penilaian mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa setelah melakukan musyawarah. Meski demikian, keputusan juri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan hakim.

Pada persidangan pertama, agenda akan mencakup penerimaan saksi, pembacaan pernyataan pembuka dari jaksa, serta pemeriksaan bukti dokumenter.

Saksi-saksi yang diajukan pihak Nam Kyung-ju juga akan diperiksa. Sementara itu, persidangan kedua akan menghadirkan pemeriksaan korban sebagai saksi, pemeriksaan terhadap terdakwa, tuntutan hukuman dari jaksa, serta pernyataan terakhir dari pihak terdakwa. Putusan juga dijadwalkan dibacakan pada hari yang sama.

Menariknya, pengadilan memberikan keleluasaan kepada kedua pihak dalam menyampaikan argumen di hadapan juri.

Hakim bahkan menyatakan bahwa cara meyakinkan juri dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, termasuk apabila salah satu pihak memanfaatkan kemampuan mereka di bidang musikal untuk tampil.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses persidangan akan memberikan ruang cukup luas bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pembelaan maupun argumen masing-masing.

Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Nam Kyung-ju melakukan kekerasan seksual terhadap seorang murid berinisial A di kawasan Seocho-gu, Seoul, pada Desember tahun lalu.

Upaya penyelesaian melalui mediasi pidana sebelumnya telah dilakukan, tetapi tidak mencapai kesepakatan.